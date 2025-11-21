結束烏戰28點計劃有哪些細節？

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基辦公室表示，來訪的美國陸軍部長丹尼爾·德裡斯科爾（Daniel Driscoll）周四向澤連斯基提交了一項美國支持的結束烏克蘭戰爭的計劃。

在會晤德裡斯科爾後，澤連斯基隨即在一段視頻講話中表示：“美方提出了結束戰爭計劃的要點——他們的觀點。我闡述了我們的原則。”他還表示，現在需要就具體問題展開工作。“我們已准備好開展清晰坦誠的工作——烏克蘭、美國、我們在歐洲和世界各地的伙伴。”

廣告 廣告

其辦公室透露，澤連斯基計劃近期與特朗普通電話。

白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特周四在新聞發布會上表示，國務卿盧比奧和美國特使維特科夫秘密制定該計劃約一個月，特朗普總統支持該計劃。

有美國高級官員向路透社表示：“該計劃是在與澤連斯基總統的高級官員之一魯斯捷姆·烏梅羅夫（Rustem Umerov）進行討論後立即制定的。烏梅羅夫在做出一些修改後同意了該計劃的大部分內容，並提交給了澤連斯基總統。”

美國加速推進結束烏克蘭戰爭的外交行動正值基輔處於尷尬時期之際：一方面，烏克蘭軍隊在戰場上處於劣勢，另一方面，澤連斯基的政府又因腐敗醜聞而受到動搖。烏克蘭議會本周三免除了兩名內閣部長的職務。

28點計劃有哪些內容？

烏克蘭反對黨歐洲團結黨成員、議員奧列克西·貢恰連科（Olexij Hontscharenko）通過Telegram發布了該計劃。美聯社、法新社、路透社也獲得了該計劃的文本。

在烏克蘭和歐洲安全方面，該計劃建議：

烏克蘭主權得到確認。俄羅斯、烏克蘭和歐洲宣布長達30年的沖突結束，同意互不攻擊。俄羅斯和美國恢復核軍控談判。

北約承諾永不接納烏克蘭入盟或在烏克蘭駐軍。歐洲戰鬥機將駐扎在波蘭。俄羅斯通過法律確認放棄侵略歐洲和烏克蘭。

烏克蘭保持無核狀態。它從美國獲得“可靠的安全保障”（協議文本中未作進一步說明），美國為此獲得補償。如果烏克蘭攻擊俄羅斯，這些保障失效。如果俄羅斯攻擊烏克蘭，將恢復制裁，莫斯科將失去和平協議下的所有特權。

烏克蘭軍隊的兵力被限制在60萬人。

烏克蘭被允許加入歐盟。

一個美俄安全問題工作組將監督協議條款的執行情況。由美國總統特朗普主持的“和平委員會”將確保該協議得到遵守。

在領土問題上，該方案建議：

被俄佔領的克裡米亞以及烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區被承認為事實上的俄羅斯領土。烏克蘭軍隊從其目前控制的頓涅茨克地區撤出；這些地區此後將被視為非軍事緩沖區，並被承認為俄羅斯領土。

在扎波羅熱和赫爾松南部地區，現有前線被確立為分界線。

俄羅斯軍隊從其目前佔領的哈爾科夫和蘇梅地區的陣地撤出。

俄羅斯放棄任何進一步的領土主張。領土問題必須和平解決；否則，所有安全保障均無效。

扎波羅熱核電站置於國際原子能機構（IAEA）的管轄之下，其所產電力由烏克蘭和俄羅斯平分。

該方案還要求恢復俄羅斯的國際地位：

對俄羅斯的制裁將以“分階段、逐案協商”的形式解除

俄羅斯重新融入全球經濟，並受邀重新加入主要工業化國家集團——從而使七國集團（G7）變為八國集團（G8）。

俄羅斯與美國簽署一項長期經濟合作協議，內容涵蓋能源、自然資源、基礎設施、人工智能、數據中心以及北極地區的稀土的開發等等。

其他方面的內容還包括：

戰俘和陣亡者將以“一換一”的方式交換。平民將被釋放，家庭將得以團聚。

所有參戰方都將獲全面特赦。

雙方承諾在學校教授相互理解和寬容。

烏克蘭將按照歐盟標准保障少數群體的語言和宗教權利。

協議簽署100天後，烏克蘭將舉行選舉。

停火將在各方批准協議並且商定的軍事撤離完成後生效。

法國外長：和平絕不能是投降

《法蘭克福評論報》報道，美國國務卿盧比奧稱該文件是“一系列可能的想法”，而非最終提案。美國官員告訴CNN，該計劃的部分內容“幾乎肯定”會進行修改。這項得到特朗普總統支持的計劃設想雙方都做出讓步，而不僅僅是烏克蘭。

烏克蘭的歐洲支持者對美國的舉動感到意外。在周四歐盟外長會議召開前，幾位外交政策專家表達了他們的不滿。在他們看來，這項當時已由媒體透露部分內容的妥協方案中包含一些難以接受的條款。

周四早些時候舉行的歐盟外長會議並未就媒體報道的28點計劃做出詳細評論，

但外長們表示不會接受要求基輔做出懲罰性讓步的要求。

法國外長讓-諾埃爾·巴羅表示：“烏克蘭人民渴望和平——一種尊重各國主權的公正和平，一種不會因未來侵略而受到挑戰的持久和平，但和平絕不能是投降。”

德國外交部長瓦德富爾認為，這一計劃並非最終方案，而是促使沖突各方坐到談判桌前的一項舉措。他表示，已與美國特使維特科夫進行了長時間的電話交談。這位基民盟政治家在接受德國電視二台（ZDF）“今日新聞”（heute journal）采訪時表示，任何促成雙方對話的努力都是正確且值得支持的，一切都仍在變化之中。

（德國電視一台、路透社、明鏡在線等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正