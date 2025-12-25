結束粿粿法院調解 范姜彥豐曬耶誕聚會照！昔夫妻好友幾乎都出席

范姜彥豐今（25日）曬出星友耶誕聚會合照。（翻攝范姜彥豐IG）

前中信兄弟啦啦隊員粿粿，今年10月底遭先生范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，外遇之火還一度燒向美國行另外兩人，隨著事件漸趨和緩，范姜彥豐今（25日）發文分享和朋友的耶誕聚會，一行人組合與過去相差不大，少了誰也意外成為關注焦點。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，昨（24日）平安夜粿粿與范姜彥豐都在律師陪同下，到士林法院家事法庭進行調解，過程約1小時，且調解室不時傳出大聲談話，一度引來外頭民眾關注，調解結束後，久未現身的粿粿不發一語就快步離去，范姜彥豐同樣未多做說明，僅點頭示意就離開現場。

廣告 廣告

今（25日）范姜彥豐曬出和朋友們齊聚一堂慶祝耶誕節的照片，出席成員也格外引發關注，成員幾乎與范姜彥豐發生婚變前沒有太大差異，楊孟霖、晏柔中夫妻及胡釋安、席惟倫、嚴爵太太、吳心緹等人都開心合照，也被外界解讀，范姜彥豐和粿粿的共同朋友圈重新洗牌。

粿粿與范姜彥豐過去常和一大群友人出國、共度節日，范姜彥豐今年10月間指控，粿粿在和部分友人到美國旅遊後態度匹變，並指名王子介入兩人婚姻，後續更衍生出不少爭議，其中曾參與美國行的女星簡廷芮，因遭影射和同行男星王品澔關係匪淺、及包庇粿王戀等，她和先生雖嚴正發出聲明駁斥，但社群也同步鎖住留言至今，沒現身聚會也再度引發關注。





更多《鏡新聞》報導

王ADEN校園蹲地罷唱延燒 宜蘭跟進台北市「取消跨年演出」

網紅Meg推Pingu聯名服飾喊噁遭炎上 刪影片、聲明沒道歉難止血

表態台灣是國家遭辱罵、掉工作 夢多看淡續挺：變窮也沒關係