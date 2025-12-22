結束美、以參訪分享AI觀察 林右昌：沒有規劃參選2026 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前民進黨秘書長林右昌結束美國、以色列為期超過一個月的海外參訪行程，近期陸續對外分享相關心得。他今（22）日指出，美中戰略競爭的核心就在於人工智慧（AI），而美國若要在這場競爭中取得優勢，勢必要仰賴台灣的製造力量。

林右昌分享，AI的實體應用目前主要聚焦於機器人與無人駕駛領域，在美國奧斯汀期間，親身體驗無人計程車，感受到在保持車距、煞車、變更車道及導航等多項駕駛行為上，其穩定度甚至優於人類駕駛。他也指出，儘管仍有不少技術與制度問題需要克服，但無人駕駛極可能成為未來發展趨勢。

林右昌也提到，此行造訪美國與以色列後，更深刻體會AI對人類社會與國家治理所帶來的制度性衝擊，相關法律規範勢必需要隨之調整與進化。他認為，AI可以加速人類文明前進的速度，但決定前進方向的仍然是人，這也是目前人工智慧難以取代人類的關鍵所在。

談及國際局勢，林右昌直言，美中戰略競爭的核心就是AI，而美國若要在這場競逐中勝出，就必須結合台灣在製造端的優勢，因此台灣也成為川普2.0「讓美國再偉大」政策下的重要核心利益。

至於外界點名其參選2026年台北市長一事，林右昌於19日受訪時表示，目前並沒有參選2026的規劃與想法。外界則普遍關注，曾擔任基隆市長與內政部長的他，未來政治動向仍將是綠營關注焦點。

照片來源：林右昌團隊提供

