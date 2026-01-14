政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌結束快閃訪美行，隨即召開記者會報告訪美成果，不過外界關注的是仍是攸關國防特別預算，民眾黨立場有無轉變，黃國昌表示反對立場更加強烈，被問及這次見了哪些官員及部門，黃國昌三緘其口，僅透露連照片都是美方點頭才公布。

支持者vs.民眾黨主席黃國昌：「老師辛苦了，謝謝你們謝謝。」

結束72小時快閃美國行，民眾黨主席黃國昌隨即召開記者會，和國人報告訪美成果，但一向喊著公開透明的黃國昌，卻好像在打躲避球。

結束訪美行改挺國防預算？黃國昌：反對決心更強烈。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「那基於AIT這邊的請求，跟對美方的尊重，請各位媒體朋友諒解，我無法去轉述在會中，美方的官員他們所說的話。」

對於跟美方談些什麼，見了哪些人層級為何，黃國昌都三緘其口。

民眾黨主席黃國昌：「那些照片都是美方點頭才公布的，那具體拜會的人是誰，這件事情非常抱歉，我真的不能說，因為我已經答應人家了。」

前民眾黨國際事務部主任林子宇：「因為層級會非常非常明顯，但我可以跟各位媒體朋友保證，我們謁見到的絕對是，符合黃國昌拜會的層級。」

結束訪美行改挺國防預算？黃國昌：反對決心更強烈。（圖／民視新聞）沒有辦法透露過多細節，倒是黃國昌出訪前聲稱要去談關稅和軍購，但他人才到美國，紐約時報就報導，美國對台關稅有望從20%調降15%，跟黃國昌有關係嗎？

民眾黨主席黃國昌：「我們也是蠻驚訝的，高機率在未來數週，就會進行協議的公布，除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件，昨天中午離開美國貿易代表署，結果下午兩點多紐約時報就出來了。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「黃國昌主席這趟訪美之行，還沒抵達前，就傳出在關稅上的好消息，至於他在抵達台灣之後，認為軍購案或者是說國防特別條例，是可以討論的，我們不管轉變的原因為何，這樣的結果我想是國人所樂見的。」

綠營喊話，希望民眾黨能支持國防軍購條例，但黃國昌表示訪美後反對立場更堅定。

民眾黨主席黃國昌：「從美國回來以後我反對決心，只有更強烈沒有軟化。」

在黃國昌眼裡這趟訪美行有諸多收穫，至於對台灣國防及關稅影響多少，還有待時間揭曉。

原文出處：結束訪美行改挺國防預算？ 黃國昌：反對決心更強烈

