結束訪美行程 黃國昌：與美方針對高關稅、軍購真誠交換意見

民眾黨主席黃國昌出訪美國。民眾黨提供。



民眾黨主席黃國昌與民眾黨立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇、不分區立委提名人王安祥11日啟程訪美，黃國昌今（1/13）天在登機返台前表示，這次訪美針對國人所關心的高關稅、軍購議題，與美方廣泛真誠地交換意見，也反映許多台灣人民心中的憂慮。

黃國昌表示，在過去10多個小時，他密集拜會聯邦政府的重要部會，針對國人所關心的高關稅、軍購議題，與美方廣泛真誠地交換意見，也反映許多台灣人民心中的憂慮，有關這次訪美行程的細節，他會在返台後舉行記者會，向社會大眾清楚報告。

針對有媒體報導指出，華府資深人士表示，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務。對此，黃國昌批評，他人都還沒有回到台北，結果就有一些民進黨御用的記者寫手，紛紛引據所謂華府不知名消息人士的來源，在捏造一些根本沒有發生過的對話，試圖帶風向。

黃國昌強調，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫，執政黨卻選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起國家，他們會繼續秉持這樣的信念跟價值，跟大家一起努力。

