結束訪美返台！黃國昌稱繼續反對政院國防特別條例 將自提版本

主席黃國昌說明民眾黨訪美團記者會。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌11日啟程訪美，並在今（1/14）天清晨返台後召開記者會，對於民進黨政府推動1.25兆國防特別條例，他表示，民進黨政府用7個條文想要1.25兆，「從美國回來了以後，我反對的決心只有更強烈，沒有軟化」，所以下週二程序委員會會繼續拒絕行政院版本國防特別條例付委審查，而且在國防部報告後，民眾黨團會根據內容提出草案版本。

黃國昌首先表示，這次訪美主要是向美方表達台灣人民對民進黨政府推動1.25兆國防特別條例的疑慮跟心聲，包括1.25兆到底要買什麼？他批評，總統賴清德透過投書宣布1.25兆國防特別條例，但要等到美國國務院公布5項軍購案子，外界才知道1.25兆是買什麼，而且這5項軍購案子加起來才3000億新台幣左右，等於還有大部分是未知項目。

黃國昌指出，對於在野黨的質疑，美方充分理解且同意，所以他呼籲國防部能在下週到立法院外交國防委員會，透過秘密會議方式報告1.25兆國防特別條例所涵蓋的範圍與項目。

對於媒體問到，在野已多次阻擋行政院版本國防特別條例，在這次訪美後，立場有無改變？黃國昌回應，民進黨政府用7個條文想要1.25兆，「從美國回來了以後，我反對的決心只有更強烈，沒有軟化！我反對民進黨的那個版本！」

黃國昌認為，台灣確實有強化國防的必要，但是錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為部分軍火商、掮客眼中的大肥肉，所以民眾黨團會提出自己的草案版本，而且這次去華府的時候，已經當面跟美方表達此事，「大家再等兩個禮拜，事情會越來越明朗。」

黃國昌批評，賴清德根本沒有想要解決問題，只想要製造問題，拿2張紙、7個條文丟給國會，「就說我要1兆2500億，有人這樣幹的喔？不用找在野黨討論？」

媒體追問，民眾黨團的草案版本會把預算上限縮減到3500億嗎？提出前會跟美方溝通嗎？黃國昌回應，民眾黨要提什麼案子不需要經過美國同意，他相信美國朋友也應該會同意這樣子的說法，「他們當然有他們的政策立場，台灣也有台灣的政策立場。」他表示，預算多寡他無法透露，因為要等到國防部報告後，民眾黨會根據內容提出版本。

最後，黃國昌說，下週二程序委員會，民眾黨團會繼續拒絕行政院版本國防特別條例付委審查，「至於中國國民黨的立場是什麼，可能要問中國國民黨。」

