結束逃亡1105天！金錢豹總裁逃漏稅躲美國3年 返台投案遭收押

金錢豹總裁袁復邦結束1105天的逃亡生涯，返台投案遭收押。翻攝自葳格高中

台中地檢署偵辦金錢豹酒店集團與國泰洋酒公司涉嫌勾結、以不實開立發票方式逃漏稅的重大案件，歷經多年偵查，日前全案偵結，已有47人遭起訴。其中，金錢豹創辦人袁昶平之子、時任集團總裁的袁復邦，自2023年初離境後消失得無影無蹤，近日突然返台投案，結束長達1105天的海外滯留生活。

檢方調查指出，國泰洋酒長期與多家酒店業者合作，涉嫌以「跳開發票」方式規避稅負。由於酒店等特種行業須負擔15％至25％的營業稅，而一般酒商僅需繳納5％，相關業者疑似透過虛設公司、提供空白發票與刷卡機，將原屬酒店的營業額轉移至酒商名下，藉此共同隱匿實際營收，涉嫌重大逃漏稅行為。

中檢進一步清查發現，國泰洋酒與多家酒店掛鉤，逃漏稅金額高達7.3億元。案件爆發後，國泰洋酒董事長劉榮祺與金錢豹創辦人袁昶平一度遭羈押，隨後分別以高達新台幣1億元交保。全案目前已偵結，相關涉案人員陸續遭起訴。

不過，檢方指出，袁復邦自2020年起掛名集團總裁，案件偵辦期間於2023年1月18日離境赴美，之後即未再返台，即使父親遭羈押期間，也未露面說明。

據了解，袁復邦近日透過律師向台中地檢署表達返台意願，原訂於1月下旬返國，卻因美國當地遭遇暴雪，航班受阻，返台行程一度延後，隨後經日本、香港轉機，終於在昨日抵達台中機場。

由於袁復邦仍遭台中地檢署通緝，入境時即遭航警依法拘提，並由警方解送至地檢署接受訊問。檢察官複訊後認為，相關事證顯示其涉案情節重大，且仍有逃亡、滅證及串證風險，隨即向法院聲請羈押禁見，獲法院裁准。



