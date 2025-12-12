結束連4年超徵！今年稅收恐短徵500億 財政部揭原因

財政部公布最新稅收統計，初步預估全年稅收會短徵300億至500億元，意味著今年稅收達標無望，將會是全國稅收近五年來首度出現短徵。財政部也指出，這是由於車市、房市買氣不佳，影響稅收所致。

全國稅收從110年起連年超徵，去年超徵金額更高達5283億元，在野立委因此提出「還稅於民」的訴求，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包含全民普發現金1萬元。財政部11日公布，11月全國稅收2929億元，年增6.1％，累計1到11月稅收3兆5813億元，創下同期新高。

但是今年前11月中央政府稅收，距離全年預算目標還有1495億元，地方政府則是693億元。對此，財政部表示，初步預估今年稅收會低於全年預算數約300至500億元，中央部分大約會低400億到600億元，地方目前也是略微減少，至於全國稅收初步統計，預計會在明年1月上旬公布。

