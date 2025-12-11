結束連4年超徵 今年稅收恐短徵500億

稅收示意圖／聯合報系資料照片

財政部昨天公布最新稅收統計，今年前十一個月稅收三兆五八一三億元，年增百分之○點三，但占全年預算數百分之九十四點二，差距仍有二二○六億元。財政部官員說，車市、房市買氣不佳影響稅收，初步預估全年會低於預算數（短徵）三百億至五百億元。也就是說，今年稅收達標無望，這將是全國稅收近五年來首度出現短徵。

去年超徵 全民普發現金一萬

全國稅收自一一○年起連年超徵，去年超徵金額更高達五二八三億元，在野立委因此提出還稅於民的訴求，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例），其中包括全民普發現金一萬元。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，賴政府對稅收過度樂觀，又大舉編列特別預算，可以說「毫無財政紀律」；政府先前未能精準掌握稅收走勢卻大幅編列特別預算，令人擔心政府的財政情況恐怕會「急轉直下」。

長期系統性低估 今年校正回歸

政治大學財政系教授陳國樑說，過去長期存在「系統性低估」的情況，使得稅收幾乎年年超徵，今年的編列像是一次「校正回歸」，把低估幅度補回來；若要判斷國家財政是否出現問題，應觀察舉債情況而非是否短徵，若稅收不足以支應支出，政府勢必增加舉債彌補財源，今年政府舉債並無明顯增加，反映短徵並未造成財政缺口。

財政部昨公布十一月全國稅收二九二九億元、年增百分之六點一，累計一至十一月稅收三兆五八一三億元、創同期新高。但今年前十一月中央政府稅收距全年預算目標還有一四九五億元，地方政府則是六九三億元。

中央部分 約會低400億到600億元

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，目前採用近三年十二月稅收高低標水準，以區間方式匡列今年的全年稅收，初步預估今年稅收會低於全年預算數約三百億至五百億元；中央部分大約會低四百億到六百億元，地方目前也是微減。全國稅收初步統計預計會在明年一月上旬公布。

分析各稅目，劉訓蓉說，目前有七個稅目已提前達成全年預算目標，包括遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅及牌照稅。證交稅目前只差七十八億元，以過去幾個月每月超過三百億元的水準來看，達標應該是不會有問題；契稅與綜所稅目前的差距也比較小，也有希望達標；至於其他稅目可能還要再觀察。

土增稅、貨物稅 確定會負成長

她指出，土增稅、貨物稅分別受房市和車市影響，確定會負成長；營所稅今年自繳稅款、暫繳都是增加的，但受到稅款延分期繳納、退稅案件增加，都會影響到稅收。

此外，證交稅十一月入帳三三○億元，創歷年單月次高、「連四紅」。劉訓蓉說，台股十一月初陸續受ＡＩ估值過高與泡沫化疑慮、美國聯準會降息預期降溫等因素影響，指數大幅震盪，但後續美國經濟數據支持降息預期等利多帶動，指數強勁反彈，帶動成交值屢創新高。

