結束閃電訪美搭機返台 黃國昌：針對關稅、軍購真誠交換意見

民眾黨訪美4人組已在搭機返台途中。（翻攝陳智菡臉書粉專）

民眾黨主席黃國昌11日閃電訪美，聲稱行程目的是和美國政府部門會談國防、關稅議題，不過人才剛到美國，《紐約時報》就揭露，台灣關稅將降至15％，另有台灣媒體報導指出，有華府資深人士透露，美方安排此行，是希望民眾黨能屏除黨派歧見，在國防安全及對外事務上，與民主盟友同陣線，對此，黃國昌搭幾返台前也透過錄製影片回應。

黃國昌表示，過去10幾個小時中，密集拜會美國聯邦政府重要部會，針對國人關心的高關稅、軍購問題，「廣泛、真誠交換意見」，這次收獲詳細細節，等返台後會舉行記者會對外報告。

黃國昌另也批評，自己都還沒有回到台北，「就有一些民進黨御用的記者、寫手紛紛引述華府不具名消息人士的來源，捏造一些根本沒有發生過的對話，試圖帶風向」，並自認，民眾黨向來以國家利益優先於政黨利益。

黃國昌此行率領即將接任不分區立委的王安祥，以及民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇前往華府訪問，據《中央社》報導，民眾黨一行人昨（12日）落地美國後，先後前往白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）、以及美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部。





