結束雙城論壇返台後中共就宣布圍台軍演！蔣萬安：嚴厲譴責

台北市長蔣萬安剛剛結束台北上海雙城論壇返台，他日前在上海致詞時表示，希望兩岸不要「呼嘯波濤」，但中共解放軍卻再度宣布進行圍台軍演。對此，蔣萬安今（29）日上午出席活動時公開譴責，並表示為政者應以民為本、降低風險、守護人民安全。

針對中共今日宣布對台進行軍演，蔣萬安表示，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」。他說，他的立場非常堅定、一貫，重申「要對話、不要對峙，要和平繁榮、不要『波濤呼嘯』」。並提到為政者應該要克制、以民為本，「為政者的責任就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。」

不過民進黨立委吳思瑤則是在臉書發文諷刺蔣萬安，「中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演！」吳思瑤說，「沒有什麼『雙城好，兩岸好』，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了」。她也提到蔣萬安曾說只要共機擾台就不舉辦雙城論壇，最後反問「還要輕信、取悅中國嗎？」





