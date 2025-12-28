結束15年職業生涯! 林書豪見面會曝"內心掙扎8週"

生活中心／楊思敏、葉晏昇、SNG 台北報導

2012年在NBA掀起一陣「林來瘋」熱潮的球星林書豪，今年八月宣布引退，將結束15年的職業籃球生涯。週日，新北國王將為他舉辦球衣退休儀式，林書豪也特別舉辦見面會，感謝粉絲多年來的支持，也透露做出引退決定前，內心掙扎了八個星期。

籃球球星林書豪：「太痛苦了八個禮拜，每天跟家人，跟我運動心理醫生，就一直到處開會開會開會，然後翻來翻去，這個禮拜想打，下一個禮拜想退役。」

林書豪透露心聲，談到八月宣布引退前，每一天心裡都在掙扎，最終決定，結束15年職業籃球生涯。

林書豪：「（問我）為什麼退役太早了吧，然後我覺得我已經聊了這件事，已經聊了3、4年了，那籃球已經帶來那麼多了，可是我不想為了工作，我的小孩感覺我一直不在，其實我的受傷，都影響我每天的生活。」

場上數據表現還是很好，大家以為林書豪說退休，只是開玩笑，直到他流著眼淚錄影片自白，才知道是真的。林書豪分享，2023年決定回台灣打球，一大目標就是想和弟弟林書緯當隊友。

林書豪在2012年掀起一陣林來瘋旋風。（圖／TIME）

林書豪：「有一個好的回憶，一起加盟同一個隊然後一起打，在台灣球迷面前打球。」

「哈佛小子」林書豪2012年帶領紐約尼克隊連七勝，掀起Linsanity林來瘋，還登上時代雜誌封面，在NBA打拼9年，是許多亞裔孩子的偶像。林書豪收到當年在台灣第一場出賽的籃球，作為紀念禮物，笑開懷。現場有死忠球迷帶了10幾件，林書豪各球隊時期的球衣，來參加見面會。

球迷：「亞洲人能夠在NBA市場生存，不容易，而且他的精神也感動了我。」

林書豪與777位球迷一一合照。（圖／民視新聞）球迷：「2013年我大概每年，都有去NBA主場看，我要配合書豪的賽程，不准約我吃飯不准約我出去。」

球迷：「我那時候女兒要生產在醫院，確定她平安之後，我就馬上趕到國王球場去看球賽，然後拋家棄子的是我。」

林書豪臨時加碼，與現場777位粉絲單獨合照，28日晚上將參加，新北國王為他舉辦的球衣退休儀式，卸下籃球員身分後，也會繼續幫助年輕球員，勇敢追夢。

