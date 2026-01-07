結束19年婚姻！奧斯卡影后妮可基嫚與齊斯艾本正式離婚

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌王齊斯艾本（Keith Urban）於7日正式離婚，雙方目前均恢復單身，結束這段長達19年的婚姻關係，為昔日好萊塢最受矚目的明星夫妻之一畫下句點。

據《美聯社》報導，美國田納西州納什維爾一名法官於週二在聽證會後發布離婚命令，指出兩人已就財產分割及子女監護權等相關事宜達成充分協議，因此批准離婚申請。法官在裁定中寫道，雙方之間存在「不可調和的分歧」，使得婚姻關係已無法繼續維持，妮可基嫚與齊斯艾本均放棄出庭權利。

廣告 廣告

妮可基嫚於去年9月提出離婚申請，消息一度震驚外界，值得注意的是，所有涉及財產分配與子女監護的法律問題，皆在她遞交申請當天即已協商完成並正式簽署，依照當地法律規定，育有未成年子女的夫妻在離婚後須等待90天程序期滿，離婚方能正式生效。

現年同為58歲的妮可基嫚與齊斯艾本育有兩名十多歲的女兒，離婚申請文件中指出，雙方協議妮可基嫚將擔任孩子的主要監護人，雙方均無須支付子女扶養費或配偶贍養費，並已大致平均分割共同財產。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世 享壽79歲

妮可基嫚19年婚姻觸礁！ 驚傳與丈夫「已分居數月」

金球獎入圍名單揭曉！ 《毒王女人夢》掃10項提名