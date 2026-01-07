結束19年婚姻！奧斯卡影后妮可基嫚「恢復單身」 男方曾傳緋聞、財產協議曝光

奧斯卡影后妮可基嫚和葛萊美鄉村歌手凱斯艾本離婚。（翻攝自IG@nicolekidman）

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與葛萊美鄉村歌手凱斯艾本（Keith Urban）長達 19 年的婚姻，於美國時間週二由田納西州法官正式簽署離婚令，宣告兩人在法律上恢復單身。這對曾經橫掃紅毯、閃瞎眾人的夫妻擋，從此分道揚鑣。

財產分配曝光：互不付贍養費、財產「現況平分」

根據《美聯社》報導，法庭文件顯示，妮可基嫚與凱斯艾本，對於離婚後的財務安排表現得相當理性與大氣。由於兩人每月的收入據報皆超過10萬美元（約330萬台幣），雙方均放棄了向對方請求贍養費或子女撫養費的權利。

廣告 廣告

在財產分配方面，包括銀行帳戶、投資、家具、車輛及個人物品，雙方達成共識，由目前各自持有的人員直接保留。至於法律費用，雙方各自負擔其律師費用。報導指出，目前並未明確透露兩人是否存在婚前協議，但目前的分割方式顯示雙方對協議結果相當滿意。

監護權歸屬：影后取得主導權，男方「隔週末」見面

外界最關心的子女安置問題，兩名正值青少年期的女兒——17歲的Sunday Rose與15歲的 Faith Margaret，將由妮可基嫚擔任主要監護人。根據協議，女兒一年中有306天會與妮可基嫚共同生活，而凱斯艾本則擁有「隔週週末」的探視時間。儘管關係生變，兩人仍共識讓女兒留在成長地納許維爾（Nashville）生活。

婚變主因？傳妮可基嫚「曾想挽救婚姻」

雖然兩人對外宣稱離婚原因是「不可調和的分歧」，但據知情人士透露，妮可基嫚最初並不希望分開，甚至曾試圖挽救這段關係，但最終仍因「感情已走到盡頭」而無法挽回。

此外，去年9月傳出分居消息後，凱斯艾本一度被傳出與吉他手瑪姬鮑（Maggie Baugh）有曖昧情，雖然該傳聞隨即被友人否認，但兩人自2025年夏天起便長期分居已是不爭的事實。

回顧20年情史：從紅毯嬌點到最熟悉的陌生人

妮可基嫚與凱斯艾本於2005年在洛杉磯相遇，隔年於雪梨完婚。在妮可基嫚結束與湯姆克魯斯（Tom Cruise）的婚姻後，凱斯艾本曾被認為是她生命中的真命天子，兩人經常連袂出席奧斯卡、鄉村音樂獎等各大頒獎典禮，如今這段佳話畫上句點，令全球許多影迷唏噓不已。

更多鏡週刊報導

家長省很大！基隆跟進北市「國中小營養午餐免費」 最多年省1.6萬

日女公寓內大喊「救命啊」成遺言 狠男刺死女友再躲廁所自刎亡

老屋翻新「天花板掉出白骨」 移工受困天花板2年慘成枯骨