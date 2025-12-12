結束37年「最後一堂課」 管中閔準備離開台大！學生不捨喊：祝福老師

前台灣大學校長、財務金融學系講座教授管中閔即將退休。（翻攝自管中閔臉書）

前台灣大學校長、財務金融學系講座教授管中閔，昨（11日）宣布「學術生涯即將結束」，透露自己本月2日和學生們、同系系主任、專任教授、助理共同紀念「最後一堂課」，為37年的授課生涯劃下句點。

管中閔卸任台大校長後，持續擔任財務金融系特聘教授，教授計量理論課程。管中閔昨在臉書PO文透露，自己在1989年秋天在美國伊利諾大學第一次教授研究所的計量理論課程，1994年秋天回台後，開始在台大教學「37年的計量授課終於劃下句點」。

廣告 廣告

管中閔也中提及，自己2日上課結束時，大家特別一起紀念了他的「最後一堂課」，其中系主任是他回台教書後的第2位博士生，與多名學生相當有心，聯合送上紀念牌，並題詞「春風化雨計卅餘載，桃李芬芳量遍四方」，並特別嵌入「計量」二字。

文末，管中閔也坦言「學術生涯即將結束」，並以英文表示「是時候辭職了」（It's time to bow out）。貼文一曝光，隨即掀起大票學生湧入留言，「恭喜老師榮退」「佩服管老師，春風化雨」「還沒修到管校長的計量經濟課就下課了！太可惜」「祝福老師，也感謝老師過去的指導～」「雖然最後沒在學術界取得什麼成就，但在老師課堂上學到的知識仍一輩子受益，非常謝謝老師！」

更多鏡週刊報導

聖石董座「包養乾女兒身分曝光」 當糖爹看片見臀部刺青才知道被綠！改拍謎片產量驚人

乾女兒與粉絲愛愛！聖石董座豪砸460萬包養遭戴綠帽 她竟「臀刺XXX之奴」求糖爹復合

22歲海歸正妹爆曾睡過大聯盟球員 下海拍片「800人斬履歷曝光」獵男名單超驚人