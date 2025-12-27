結束5年婚！小煜前妻深夜首揭離婚主因 兩人私下互動曝光

藝人小煜（楊奇煜）日前無預警宣布，和妻子言言和平結束5年婚姻關係，強調雙方未來仍將以家人的身分，繼續彼此支持與陪伴。言言近期在社群平台分享一段夫妻和家人互動的影片，有感而發吐露近期心聲。

藝人小煜日前無預警宣布，和妻子言言和平結束5年婚姻關係。（圖／翻攝IG panaiyen）

言言27日在社群平台Instagram發聲，分享一家人在家中玩遊戲的溫馨互動影片，並有感而發寫下長文；她坦言，雖然離婚了，但他們對家人的愛始終沒有改變，「我們依然是孩子的爸爸與媽媽，這一點，從來沒有改變」。

言言27日深夜在社群平台吐露心聲。（圖／翻攝IG panaiyen）

言言提到，家人或許會感到困惑與不安，擔心是否少了一份愛，但她強調，「我們想讓你知道，你們得到的愛，從未減少一分。」對於選擇離婚決定，言言表示，「是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長，那份愛會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」

文末，她也再次感謝不論是家人、朋友或是關心他們的長輩，願意包容、理解，並給予體諒，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」並寫下，「2025聖誕節快樂！」

言言曬出一段一家人私下互動的溫馨影片。（圖／翻攝IG panaiyen）

