結束5年婚！小煜前妻深夜首揭離婚主因 兩人私下互動曝光
藝人小煜（楊奇煜）日前無預警宣布，和妻子言言和平結束5年婚姻關係，強調雙方未來仍將以家人的身分，繼續彼此支持與陪伴。言言近期在社群平台分享一段夫妻和家人互動的影片，有感而發吐露近期心聲。
言言27日在社群平台Instagram發聲，分享一家人在家中玩遊戲的溫馨互動影片，並有感而發寫下長文；她坦言，雖然離婚了，但他們對家人的愛始終沒有改變，「我們依然是孩子的爸爸與媽媽，這一點，從來沒有改變」。
言言提到，家人或許會感到困惑與不安，擔心是否少了一份愛，但她強調，「我們想讓你知道，你們得到的愛，從未減少一分。」對於選擇離婚決定，言言表示，「是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長，那份愛會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」
文末，她也再次感謝不論是家人、朋友或是關心他們的長輩，願意包容、理解，並給予體諒，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」並寫下，「2025聖誕節快樂！」
延伸閱讀
李聖傑攻蛋慶功遇強震「忘記講到哪了」 鬆口回高雄開唱可能性
影/小巨蛋遇7.0強震！聯訪緊急中斷 李聖傑冷靜喊：會過的！
直擊/咳超慘！曾國城重感冒開金口 和李聖傑對唱〈你那麼愛他〉
其他人也在看
離婚小煜4個月...「超辣前妻深夜曝心聲」：想更健康生活
離婚小煜4個月...「超辣前妻深夜曝心聲」：想更健康生活EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宣布斷開5年婚姻！小煜「超辣前妻」深夜吐心聲：不是衝動
（記者洪承恩／綜合報導）《模范棒棒堂》出身的藝人小煜（楊奇煜）日前對外證實，已於今年9月與護理師妻子言言完成離 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小煜前妻深夜發聲 「離婚了，但對家人的愛不變」
出身自《模范棒棒堂》的藝人楊奇煜（小煜），月初無預警證實，已經和妻子言言離婚3個月了，消息曝光後引發外界關注。隨著新的一年即將到來，言言今（12/27）日凌晨在社群平台發文，首度以長文回應離婚心境，強調「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變」。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷5年婚姻！小煜遭傳「愛玩越界」 前妻曝分開主因揭內情
「小煜」楊奇煜宣布與圈外妻子言言在9月簽字離婚，結束5年婚姻，她近期也在社群上發文吐露心聲，強調彼此仍是充滿愛的家庭，也透露分開原因。言言表示，雖然離婚了但對家人的愛不變、彼此依然是爸爸與媽媽這一點，也提到家人也許會困惑、會不安、會擔心是不是少了一份愛，「但我們想讓你知道，你們得到的愛，從未減少一分自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小煜前妻深夜發聲！曝離婚原因 「想用更健康的方式生活」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人小煜（楊奇煜）本月初宣布與結婚5年的妻子言言離婚，並強調是和平分開。日前言言發文表示，雖然已經離婚，但兩人對於家...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小煜離婚後首個聖誕節！一家四口合體 前妻喊：依然是個充滿愛的家庭
40歲的小煜（楊奇煜）先前宣布和小7歲的圈外老婆言言，已在今年9月離婚，兩人當時曾允諾「給孩子的愛不會變」，今年的聖誕節兩人也是陪2個兒子一起過，言言今（27日）凌晨更有感而發地在IG曬影片，真心吐露，「依然是一個充滿愛的家庭！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連晨翔NG約會行徑曝光 大踩劉品言地雷犯眾怒
【緯來新聞網】連晨翔、劉品言在TVBS 原創劇集《舊金山美容院》中，從「友達以上、戀人未滿」曖昧關係緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
小煜「超辣前妻」深夜發文 揭分開原因：想用更健康的方式生活
從《模范棒棒堂》出道的小煜（楊奇煜），月初無預警宣布和妻子言言離婚，且兩人離婚約有約3個月時間。如今兩人分開約4個月，言言今（27日）凌晨在社群針對離婚一事發聲，表示她和小煜雖然離婚，但對家人的愛不會變。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
朱孝天失言連環爆仍狂吸1萬粉！天價報價曝光「黑紅也是紅」
F4演唱會名單曝光後，成員朱孝天未被納入，引發外界關注。他隨後連日透過直播與社群平台發聲，拋出所謂「內幕說法」，不僅點名開嗆其他3名團員，言論火力更一路延燒至相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，引爆輿論爭議。眼見風波擴大，朱孝天最終公開道歉，但事件並未因此平息。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
頭等艙吃泡麵喊窮！韓網瘋「貧窮挑戰」 男星吐悲慘童年：很難笑
《朝鮮日報》報導，所謂「貧窮挑戰」，是近來在南韓社群媒體上流行的迷因，參與者往往上傳展現財力的照片，卻在文字中自稱「很窮」。例如在飛機頭等艙吃泡麵，卻形容自己「被貧窮折磨」，或拍攝高級進口車內裝，卻抱怨「窮到連油錢都沒有，只能去上班」。這類內容以反差製造...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 1
《雙囍》正式預告曝光！劉冠廷崩潰金句引發PTSD：沒一場婚禮是屬於我們的！
《雙囍》由金馬常客劉冠廷與香港影后余香凝飾演的新人甜蜜領軍，兩人頭靠著頭、笑容...信傳媒 ・ 10 小時前 ・ 1
放閃？冨樫義博畫「水手火星」宣布《獵人》412話原稿完成
漫畫《獵人》（Hunter x Hunter）的作者冨樫義博，今年 8 月開始又恢復在 X（推特）上更新改稿進度，讓許多粉絲期待復刊。而他近日更曬出一張白板手繪圖，圖中的角色手持寫著「No412 原稿完成」的紙張，但最大的驚喜是該角色為《美少女戰士》的水手火星 「火野麗」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 2
北市歲末徵才！293職缺、薪資最高6萬等你來
[NOWnews今日新聞]明年1月1日起，基本工資將調整為月薪29500元、時薪196元。為了協助市民搶先接軌新制度、掌握更多的就業選擇，台北市就業服務處於29日至31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 3
大S曾想撮合朱孝天、小S！失敗理由曝光 「是個大怪咖」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導F4自今年7月合體後掀起一波回憶殺，不過成員朱孝天因頻頻暴雷演唱會及新歌遭到公司踢除，接著發出影片表示遭到相信音樂抹黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不准爆雷的《家弒服務》電影為什麼非看不可？劇情在演什麼？改編自驚悚小說 亞曼達塞佛瑞完美詮釋瘋癲貴婦與神秘女僕互相傷害！上映日期、分級、片長一次看
《家弒服務》看起來無比熟悉：一隻清純小白兔到雍容華貴豪宅當女傭，發現貴婦原來是瘋婆。沒錯，就是這樣，你絕對可以抱著這種期待去看《家弒服務》，然後在電影院裡徹底驚嚇。這是一部不能多談的電影，這是一部有反轉橋段的電影（而且不只一個），這是一部改編暢銷小說的電影，而它改編得很好。但我們還是能談談12/31上映的《家弒服務》，在不爆雷的情況下，讓你知道它有多精彩。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前 ・ 2
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
UG獻花事件被罵翻！品牌遭挖前世今生 財經網美：恐是中國的白手套
手搖飲品牌UG董事長鄭凱隆，日前在北捷隨機殺人事件後，攜帶自家飲料到現場獻花致意，遭網友質疑「消費死者打廣告」引發抵制聲浪，鄭凱隆隨後公開道歉。事件延燒之際，臉書粉專「Emmy追劇時間」胡采蘋發文討論此事，指出UG事件不單只是公關失誤，並進一步整理UG品牌背景，質疑UG是否為中國手搖飲品牌「霸王茶姬」在台灣的白手套。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
情牽12年！46歲堂本光一宣布結婚 愛妻身分曝光
日本雙人組合DOMOTO（舊名：KinKi Kids，近畿小子）46歲成員堂本光一28日宣布結婚喜訊，令粉絲又驚又喜。雖然公告文中寫著對象是一般女性，但根據日媒報導，女方應為與他傳出交往12年的前演員佐藤惠（めぐみ）。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展
阿信日前與「F3」合體開唱屢掀話題，不料近日，朱孝天在疑似拋出先前F4合體「假唱」說法，引發外界揣測。雖朱孝天隨後已發表道歉聲明，但相關討論仍未平息。 昨（27日）阿信回歸五月天舞台，點歌橋段的一段即興互動，被不少歌迷解讀為對先前「假唱」爭議的正面反擊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10