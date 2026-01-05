結束65年歷史！苗栗南苗郵局1/16熄燈 裁撤潮未止歇

中華郵政於2026年1月5日宣布，位於苗栗市的南苗郵局將於1月16日正式停業，結束其65年的營業歷史。這一決策是因應近年來郵局業務量及績效的持續下滑。根據公告，南苗郵局的所有業務將整併至中苗郵局，並於1月8日起停止受理各項儲金開戶作業，1月16日下午2時起自動櫃員機也將停止服務。

中華郵政於2026年1月5日宣布，位於苗栗市的南苗郵局將於1月16日正式停業，結束其65年的營業歷史。（圖／翻攝自Google map）

此消息引發當地居民的廣泛關注和討論，許多人在社交媒體上表達了對郵局關閉的失望。一名居民在臉書社團中提到，「南苗居然沒郵局了」，並批評中苗郵局的服務效率可能會因為人流增加而下降。隨著南苗郵局的關閉，居民擔心未來的郵政服務將受到影響。

中華郵政在2025年已裁撤整併了11家郵局，顯示出該機構在調整服務網絡以應對業務挑戰的決心。郵政管理部門表示，其他郵局的整併計畫仍在評估階段，未來可能還會有更多變動。

