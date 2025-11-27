結核菌侵襲膝蓋腫又痛 台中慈濟團隊救膝關節
膝關節疼痛竟是結核菌引起！74歲賴先生長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展。周主任抽取關節液發現非典型細菌感染，安排住院並多科會診，查出病人是「肺外結核感染」引起的骨結核病變。周立展提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。
賴先生長期左膝腫痛、幾乎無法行走，就診時表示以為只是退化性關節炎，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月卻越來越嚴重，來院時膝蓋已腫脹無法彎曲。關節中心主任周立展抽取膝關節液化驗後發現，白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他原因。周主任安排病人住院，進一步Ｘ光與磁振造影檢查，顯示膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。
周立展主任避免病人感染惡化，緊急施行微創關節鏡清創手術，檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。周主任會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節。病人住院期間接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走；出院後仍須持續服藥至少九個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。
周立展指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。賴先生沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若賴先生延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。
周立展提醒，膝蓋、背或其他關節若長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。結核菌感染若未及時治療，恐造成骨關節損壞甚至永久功能喪失。賴先生經清創與抗結核藥物治療後已恢復良好，目前能正常行走，持續於慈濟醫院關節中心與胸腔內科追蹤治療。
(撰文、攝影、製圖：呂榮浩)
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 12 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
20歲男大生發燒2周當感冒 母親察覺有異「一查竟是急性血癌」
急性骨髓性白血病雖好發於65歲以上老年人，但臨床觀察發現年輕及中壯年患者也不在少數，且因容易忽視或隱忍症狀，導致病情快速惡化。一名20歲男大學生，平時陽光健壯、很少感冒，暑假期間卻反覆發燒長達2週，並出現臉色蒼白症狀，所幸母親察覺異狀帶他就醫，才確診為急性骨髓性白血病。醫師提醒，血癌症狀不具特異性，常被誤認為貧血或感冒，導致錯過及時治療的機會。中天新聞網 ・ 18 小時前
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完健康2.0 ・ 1 小時前
32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 19 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 1 天前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 17 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
35歲女骨頭痠痛一個月！急性骨髓性白血病
[NOWnews今日新聞]藝人沈玉琳日前因血癌暫停演藝事業，引起社會討論。而血癌根據細胞分化程度、病程分為急性和慢性。醫師表示，急性骨髓性白血病常見症狀有4大類，包括容易疲倦、不明原因反覆發燒等。先前...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
課堂突倒地！國中生心臟長7公分巨瘤 醫急取血栓救命
一名14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟及語言表達困難等症狀，送醫發現少年左心房竟有近7公分的巨大黏液瘤，並成功在10分鐘內取出4個血栓。中天新聞網 ・ 1 天前
心肌梗塞自救3法！2茶飲預防血管鈣化 2穴道強心肺解胸悶
現代人飲食西化、生活壓力大，心血管疾病已成為十大死因之一。心臟外科醫師楊智鈞表示，不少心肌梗塞患者在手術後，因飲食過於清淡，缺乏足夠蛋白質，導致身體虛弱無力。中醫師鄒瑋倫建議，術後患者可透過適度運動、健康2.0 ・ 1 天前
她心臟「1分鐘僅40下」蝸牛跳 首例！台大醫院創新心律調節器救回命
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 在台灣，每年約有7500名病人需要裝置心律調節器治療保命，關鍵是，過去已上市的無導線節律器均為單腔（心室型），無法進行心房起搏，適用族群受限，而有導線者容易造成血液跟皮膚感染等副作用，台大醫院今（25）日發表最新醫療成果，成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」 臨床植入，跟傳統心臟節律器不同，無導線節律器完全植入於...匯流新聞網 ・ 1 天前