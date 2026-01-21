結業式不用跑學校！中山女高「線上按讚點名」 學生：按完倒頭就睡

記者柯美儀／台北報導

中山女高結業式以線上直播方式舉行。（圖／翻攝自中山女高官網）

昨（20）日為國中小、高中結業式，中山女高結業式以線上直播方式舉行，學生只要在直播中「按讚」即可完成簽到，無須一早返校，引發討論，不少學生直呼相當方便，「我直接躺在被窩裡按讚，按完倒頭就睡」。

結業式線上直播 學生按讚就點名

中山女高官網公告，休業式以線上直播方式進行，並附上直播連結，20日上午9點首播，全體學生只要在直播中「按讚」即可完成點名，無須特地到校。不少中山女高學生在Threads大讚超方便，「我直接躺在被窩裡按讚，按完倒頭就睡」、「也太讚了」、「沒可能結業式直接線上直播讓我們不用早起吧」。

學生只要在直播中「按讚」即可完成簽到。（圖／翻攝畫面）

校方說明原因

針對休業式採線上進行的原因，中山女高向《三立新聞網》表示，因校內作為學測考場，週一（19日）全校改為線上上課，加上這幾天正值高二畢業旅行，考量學生往返不便，因此結業式也採線上舉行，讓學生無須僅為1、2個小時活動特地返校。

「週二結業、週三開學」掀討論

雖然昨日為全台高中以下學校結業式，但學生還不能放假，需於今起至週五（23日）返校補課3天，形成「週二結業式、週三開學」的特殊情況。這是因寒假規定為21天，原本安排在2月中補課，卻碰上春節連假，恐影響行程。

因此教育部去年中協調各地方教育局處後決定調整行事曆，將115學年度第2學期開學日訂為2月11日，但該週改為放假，補課則提前至1月21日至23日進行，實際第2學期上課日為2月23日。這樣特殊的情況也引發熱議，許多學生紛紛在社群平台笑稱「上學期好像是昨天的事」、「上學期彷彿就在昨天呢」、「各校學生現狀：耶禮拜二結業式，Ｘ禮拜三開學」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」。

