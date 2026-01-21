結業式傳愛，台中樂業國小師生義賣助弱勢。（圖：臺中市長幼關懷協會提供）

放寒假了，台中市東區樂業國小結業式特別有意義，原來日前師生發起「愛心義賣活動」，在校長鄭麗娟支持，和老師李香慧用心帶領下，獲得家長與社區熱情響應，義賣所得兩萬七千多元，全數捐贈「社團法人臺中市長幼關懷協會」，作為推動長者照顧與弱勢兒童社福服務之用，為這學期畫下最溫暖的句點。

本次義賣活動，由樂業國小老師李香慧規劃，全體教職員共同協力完成，同學們透過親手參與義賣，將「分享、關懷、助人」的精神，落實在日常生活。捐贈儀式上，學生們更送上貼滿手寫祝福語的感謝卡片，童言童語中滿載對社會的關懷，展現校園公益教育扎根的成果。

社團法人臺中市長幼關懷協會代表表示，感謝樂業國小師生和家長的愛心，這筆善款將用於協會推動長者關懷訪視、生活支持與物資協助、弱勢兒童社福扶助與陪伴等服務，協助更多需要幫助的家庭獲得更穩定的支持與照顧。協會也期盼未來能與更多學校及社區單位攜手合作，透過公益行動連結資源、凝聚善意，讓關懷在城市每個角落持續發芽，共同打造更溫暖的生活環境。（寇世菁報導）