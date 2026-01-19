結業式免到校！高雄私小爆腸病毒群聚 4班級改採線上教學

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、多名學童發病，19日高市衛生局接獲該校通報再新增1例，目前累積共14名學童染疫，皆無重症患者，就醫後返家休養。（本報資料照片）

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、多名學童發病，19日高市衛生局接獲該校通報再新增1例，目前累積共14名學童染疫，皆無重症患者，就醫後返家休養；衛生局指出，經校方討論並決議該班級20日結業式不須到校，1月21至23日改採線上教學。

衛生局指出，有關鼓山區某國小疑似腸病毒群聚，經查衛生局今日接獲該校通報某班級新增1例；經校方討論並決議該班級明20日結業式不須到校，1月21至23日改採線上上課，原春節連假補課。

統計該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。

