結業式隔天就開學！酸「根本假性放假」 網友解析原因

就在各級學校準備迎接寒假之際，一名網友在Threads上發文表示，學校才剛結業式，隔天就新學期開學上課，再過三天才正式放寒假。這則貼文引起網友熱議，不少人也對這樣的安排感到不解，有網友直言根本假性放假。

有網友近日在Threads發文指出，20日是各級學校的學期最後一天，才開心迎來結業式準備迎寒假，沒想到隔天就緊接開學，對此感到無奈。這則貼文引起2.3萬名網友關注，大感疑惑紛紛表示「為什麼」、「不懂」甚至開酸「上學期彷彿就在昨天呢」。不過，也有網友回應，有學校為了因應這一狀況，調整了課程，直接安排禮拜五結業式。

也有網友直接解答，會出現這樣的安排源於「今年過年時間較晚」。他指出寒假開學時間大多數都是在18至21日，補的三天是讓學生直接連著七天放過年假，沒補的話估計除夕完直接開學。

根據《中時新聞網》報導，行政院去年公布115年行政機關行事曆，原定2月11日開學，但開學不久後就碰上農曆春節，假期不連續讓家長憂心安排不便，教育局於是決議調整下學期行程，將2月11至13日改為放假，並提前於1月21至23日補課，等於先上3天課再放寒假，實際上課日順延至23日，以兼顧法定假期和家長、學生的假期安排需求。



