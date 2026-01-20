結業式隔天「繼續上課」 全台學生哀號時空錯亂

教育部為配合春節連假調整上課日程，全台高中以下學校雖在今（20）日舉行上學期結業式，但學生並未正式進入假期，反而需在明（21）日至23日連續返校上課3天，直到24日才真正迎來寒假。這項罕見的「週二結業式、週三開學」安排引起學生們熱議。

全台高中以下學校雖在今天舉行上學期結業式。 （示意圖／Pixabay）

根據政府行政機關行事曆，原訂2月11日開學日與春節假期中間夾了2月11日至13日共3天上課日，導致假期零碎不連續。教育部因此將這3天調整為放假，並提前至本週21日至23日補課，讓學生能享受長達30天的連續寒假。

有學生近日在社群平台Threads發文抱怨，學校行程安排相當尷尬。貼文內容寫道「耶禮拜二結業式，╳禮拜三開學」，引發大批學生共鳴。留言區湧入不少回應，有人表示「早安啊！上學期彷彿就在昨天呢」、「根本假性放假」，也有學測考生無奈表示「考完之後還要來4天」。甚至有學校為解決這個問題，直接取消結業式。

