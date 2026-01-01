結構不均 2026考驗

台灣經濟在過去幾年展現驚人韌性，但也暴露長期存在的結構性問題。2025年，全球對半導體和AI技術的旺盛需求為台灣經濟注入強大動能，出口訂單屢創新高。然而隨全球經濟成長放緩，2026年的台灣經濟將進入微妙的過渡期：總體經濟成長仍可維持正向，但內部結構的不均衡將更明顯，這也正是國際媒體所關注的「台灣病」。

根據主計總處和各大研究機構預測，2026年的GDP成長率將落在3至4％之間。這個區間反映台灣經濟在全球經濟放緩背景下仍具韌性，但同時提醒我們，產業與投資結構的不均衡仍未消除。

民間消費雖有回溫跡象，但受全球市場不確定性影響，成長力道有限；政府支出在科技研發、基礎建設及公共服務領域的持續投入，成為穩定內需的重要支撐。出口仍是台灣經濟的主引擎，即便全球經濟放緩，台灣在半導體及高科技領域的競爭力仍居世界前列。

AI與半導體產業是2026年台灣經濟成長的重要支柱。AI技術不僅推動製造流程自動化，對台灣企業而言，AI投入不再只是技術升級，而是策略性布局，有助提升產品附加價值與國際市場競爭力。

國際企業的進駐，尤其像NVIDIA這樣的AI與半導體龍頭公司，對台灣經濟具深遠影響。這些企業利用台灣成熟的晶圓代工和封裝測試供應鏈，加速產品研發與量產效率，促進技術溢出與人才能力提升。對台灣而言，這不僅是資本注入，更是產業升級與技術創新的契機。

總體而言，2026年的台灣經濟將呈現「穩中帶進、結構不均衡」的特徵。雖然整體經濟成長率不及2025年，但在AI與半導體的雙重驅動下，台灣仍能維持韌性並為未來的產業升級打下基礎。政策制定應聚焦引導資金與人才投入高附加值產業，善用外資技術與資源，並協助產業結構逐步改善，以實現經濟長期穩健與創新並重的目標。對企業與投資者而言，台灣依然是一個穩健且充滿機會的市場，特別是在AI與半導體領域的布局與投資上，將能收穫長期回報。

在這個轉型的關鍵時刻，台灣經濟的韌性不僅體現在數字上，更體現在產業創新、國際合作與政策引導的綜合效應中。2026年將是一個過渡與布局之年，台灣若能妥善應對結構性不均衡，善用AI與半導體產業的發展潛力，仍有望實現持續、穩健且具有前瞻性的經濟成長。（作者為國立高雄大學榮譽講座教授）