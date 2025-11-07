結構技師鑑定南門市場災後安全 桃市府盼農曆年前讓攤商營業
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區南門市場5日晚間疑似電線走火發生火警，幾乎2/3攤位、數百攤商受影響，自救會今在南門市民活動中心開會，攤商、民代與桃園市政府代表討論後續事宜，經濟發展局副局長陳炳仲表示，已經盡快壓縮火災鑑識時間，結構技師已進場，將盡快從中繼市場，或是原地簡易修復尋找方案，希望明年農曆過年前恢復營業。
南門市場自治會長鄭秀美說，希望市府、民代能替受害攤商爭取財損的補償與求償、盡快恢復營生，讓大家在過年前能有收入；她也抱怨相關單位一直未整頓取締文化街上私人攤販，消防安全也不完善，瓦斯桶、雜物亂堆在消防栓前，阻礙逃生，這次火災也可能是私人攤販電線走火釀禍，讓公有攤商飽受無妄之災，盼公權力介入管理。
陳炳仲說明，市府最高原則「讓所有攤商盡快可以復業」，今同步進行建築物結構與水電安全檢查，力求受災攤商能在農曆年前恢復營業，另市府評估「中繼」與「臨時復業」兩大方案，前者需協助找到適當的中繼地點規劃攤位，後者考慮將燒毀鐵皮結構拆除後，採用簡易式的帳篷、搭配桌椅，設法提供基本水電，以臨時方法讓攤商先做生意。
最後陳炳仲說，後續程序都受到結構安全鑑定牽制，各個環節環環相扣，市府針對未受損或結構未被燒到的攤位，在確保建築結構安全無虞後，請台電立刻復電，讓攤商先行營業；受損嚴重的51攤仍取決於結構檢視結果，若有危險仍需拆除。
更多自由時報報導
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
獨家》揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境
恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷
其他人也在看
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 4 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡
據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。該...CTWANT ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 1 天前
黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬 縣府證實：原定壓軸改由他人頂替
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案。馬國警方昨（4）日將全案改往「謀殺」方向偵辦。黃明志在今（...FTNN新聞網 ・ 1 天前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 1 天前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看
知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
桃園南門市場大火！攤商衝現場崩潰「什麼都沒了」 在地人：好痛心
有60年歷史的桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，約2/3個市場燒毀，損失難以估計。市長張善政一早抵達現場，說明現階段的補救措施，降低影響攤商的生計情形。對此，就有民眾表示，朋友在這邊經營3、40年，前幾天才進一大批魚貨，損失上百萬，到現在還不清楚受損情形，相當交集，不少市民也感嘆，「在地人的傳統市場一夕之間就燒毀了，好痛心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊 警12小時順利逮人
即時中心／梁博超報導宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。民視 ・ 1 天前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。民視 ・ 4 小時前