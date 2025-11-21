結構碩士當建商敢賭 別人不要做的地 打造成石牌亮點案

昇樺建設總經理谷念勝具有業界少見的土木、結構雙技師資格選擇價，昇樺知玉採用格高昂但最有效的地質改良工法-地中壁，並使用「日本住友制震壁」，耐震係數為0.26G（即6級耐震），遠超現今法規標準。

憑著一句「人生總要賭一把」。昇樺建設總經理谷念勝從一塊僅百坪、被別的建商視為無利可圖的土地開始，花了6年時間將基地擴大到468坪，最終在石牌核心商圈打造出「昇樺知玉」，搭上北士科AI潮順勢公開。

於11月21日正式公開銷售的「昇樺知玉」，是昇樺建設總經理谷念勝以危老方式整合完成的最新代表作。他回憶這段漫長歷程時說：「其實前面走蠻久的，這個案子大概是我在2019年開始進行，原本是另一個建商有一百多坪，他說開發規模蓋起來也沒意思，然後問我要不要。我當然不可能只要這100坪，因為看到旁邊有整合的基礎，覺得人生就要賭一把，於是接下這個案子。」

谷念勝花了6年時間才整合完成昇樺知玉468坪土地，其中包含了他自己的買的50坪土地、國有土地、及找地主合建的土地。他感慨的說：「最耗時、跟成本最貴的，其實是國有土地，另外就是、原本隔壁有一塊土地整合進來可以有800坪，但卡在一戶最後沒談成。」

他笑說，每次案子走到最後，他都會自嘲唱起〈夢醒時分〉：「有些事情你不必問，有些人你永遠不必等……」

昇樺知玉雖是小坪數格局，但戶戶都有雙面採光，沒有暗房。

石牌商圈 滿額雙校園

昇樺知玉座落於承德路七段靜巷，鄰近石牌商圈，距離捷運石牌站約600公尺，既可迴避主幹道喧囂，也保有成熟生活圈的便利。周邊環繞滿額雙校園（石牌國中小）與榮總醫療量能，且未來可快速連結北士科AI產業發展與石牌市場百億 BOO 計畫。相較仍在開發中的北士科重劃區，此地段更具產業前景與生活便利的雙重優勢。

谷念勝是少數學院派出身的建商，他大學就讀台大土木系、碩士則在成功大學，投入建築工程業至今近30年，具有業界少見的土木、結構雙技師資格。如同華固、潤泰等大型建設，昇樺建設與自有甲級營造廠「合昱營造」組成專業團隊，從土地開發、設計規劃、施工品質、售後客服全程主導的全方位服務。

談起自己的產品，谷念勝很有自信，「知玉坪數是22到34坪，一層六戶，每間格局都是方方正正。戶戶是雙面採光，26坪的三房還有雙衛，是沒有瑕疵的商品。」昇樺知玉全部共81戶，可售戶40戶，每坪開價117到126萬元，總銷30億。

很多人問他，台北市開發基地非常困難，為什麼不去重劃區？他說：「因為重劃區都比較偏遠，不是在舊市區。」不只是昇樺知玉，谷念勝在汐止的建案「微笑昇樺」也是別人盤給他的，最後被他整合成600坪的危老案，展現他在都市核心區域深耕的堅持與整合能力。

