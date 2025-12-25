「結球白菜」是冬季餐桌主角！農糧署曝挑選3撇步「這款」超適合煮火鍋

記者簡浩正／台北報導

寒冷的冬季，正是蔬菜多汁甘甜的季節。（圖／翻攝自pixabay）

冬季是「結球白菜」的盛產季節，農業部農糧署近日在臉書粉專分享結球白菜家族的特色，介紹不同品種在外型、口感與料理方式上的差異。結球白菜因葉片層層包合、外形呈球狀而得名，從迷你小巧到體型碩大的品種皆有，是冬天餐桌與火鍋中常見的蔬菜之一。

農糧署表示，結球白菜外形像球狀、葉片會層層緊緊包合，是冬季蔬菜代表，從嬌小可愛到巨無霸都有。其中，「娃娃菜」迷你身形、營養滿分的小可愛，成熟時通常不到600公克，生育期約40～50天，葉片嫩、口感細緻，炒、涼拌都好吃。將底部短短的莖切除就可以開煮。適合料理： 清炒、火鍋配菜

廣告 廣告

「包心白菜」外型圓潤適中、葉球緊密，葉柄厚實，口感嫩脆清甜，是家常菜的百搭王～拿來清炒、煮白菜滷都超對味。適合料理： 白菜滷、清炒

「山東白菜」則是結球白菜界的「巨無霸」！外形長橢圓，纖維較粗，適合放進火鍋、也常用來醃製成酸白菜或泡菜。適合料理： 韓式泡菜、酸白菜、火鍋。

「天津白菜」（長筒白菜）的外形修長，纖維較粗、葉片厚實，質地偏硬，市售較少見，常以加工後的「冬菜」出現。適合料理： 冬菜肉片湯、滷菜。

冬季是結球白菜的盛產季節。（圖／翻攝自農糧署粉專）

另，農糧署也教民眾3個挑選上的小撇步：葉面完整，葉緣翠綠無枯萎；結球緊密不鬆散，外表乾淨完整；有質量感，重量沉重。

更多三立新聞網報導

吃高鉀水果預防高血壓 營養師：「1種人」吃太多恐傷腎

弱勢補助每月最多加發1000元、新冠疫苗全民接種！衛福部元月新制一次看

大門別掛花圈、別穿全身黑！聖誕節「13大禁忌」一次看

網紅醫曝「氣喘救命藥」退出台灣！藥廠澄清：全球停產

