結痂好的快？醫曝「這療法」傷口癒合快2倍、不留疤

許多人跌倒受傷，會希望傷口趕快「結痂」，不過醫美診所醫師指出，由於乾燥的結痂反而會阻礙表皮細胞生長，傷口反而不利於癒合，建議以人工皮或油性藥膏覆蓋，傷口癒合速度可加快2倍之外，也不容易留下疤痕。

醫美診所醫師賴暉元引述喬治．溫特（George Winter）博士於1962年發表於《Nature》的研究，指出「濕潤環境下的傷口上皮化（Epithelialization）速度比乾燥環境快約2倍」，賴暉元解釋，傳統觀念之「乾燥傷口（結痂）」 角質細胞必須花費力氣鑽到乾燥的痂皮底下，才能進行水平移動修復，當表皮生長受到阻礙，癒合速度較慢、傷口較容易留下疤痕，當痂皮脫落時容易造成二次傷害。

至於「濕潤傷口」，在傷口上覆蓋人工皮或是油性藥膏， 就像提供了一個有利於細胞遷移的「修復高速公路」，平滑介面上細胞生長因子也能更有效地在傷口床作用，較不留疤痕。

該「冷知識」曝光，一名醫師也分享，過去練跑時常跌倒受傷，但是永遠只有在受傷的第一天使用「優碘」消毒，其他時候則是靠大量清水、人工皮、抗生素藥膏修復，醫師指出，就算大於3X3大小傷口一樣不會結痂，傷痕也淡許多；也有網友有感，表示「乾式最留疤，自從我用過水凝膠敷料之後就回不去，溼式比較快而且傷口的皮膚修復的很好」。

何時該貼人工皮、更換時機？醫師解答

不過網友疑惑，也些人稱受傷後「清潔完傷口就要馬上開始貼人工皮」，也有人稱「要等傷口快結痂了才能貼人工皮」，究竟何者為是？賴暉元表示，首先「人工皮吸水能力有限」，適合淺層、乾淨、滲出液「中少量」的傷口，但不適合滲出液「極多」、感染性及深層複雜傷口。

另外，人工皮「不需要每天換」，應視滲出液吸收狀況而定，當人工皮變白鼓起範圍達到2／3或快滲漏時才需更換，若頻繁撕貼人工皮，會破壞傷口新生肉芽組織，無法維持恆定的濕潤與溫度環境。

至於傷口已結痂，賴暉元回應，應在傷口還沒結痂前用人工皮，但若傷口結痂沒有太厚，傷口是乾淨的情況下則可以直接貼上人工皮，「原本的結痂也會慢慢軟化自行脫落」。



