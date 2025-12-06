結盟併購啟動？ 「這3家」公司8日同步停牌

上曜集團旗下世紀、斐成將在8日暫停交易。（圖／張文玠攝）

上曜（1316）集團旗下世紀*（5314）、斐成（3313）等公司5日同步發布重訊表示，經櫃買中心同意，將在8日暫停交易；另一家公司萬年清（6624）5日也公告將於同日停牌，市場聚焦是否再次啟動結盟併購與策略合作。

上曜今年啟動多樁策略結盟併購案，以「世紀*」為核心，聯手分別以8000多萬元及2.15億元收購詠昇電子，還併購拓米生技、星雲電腦等公司部份股權，藉此垂直整合產業鏈，宣示建立「AI智慧新零售」和「AI智慧大健康生態圈」。此次停牌公告可能是集團進一步整合資源的前奏。

廣告 廣告

世紀*為加速智慧大健康營運布局，宣布推出第三代全新升級的AI智慧穿戴新品沛能戒除在生理監測升級，更整合跨設備互聯生態，強化硬體、數據、API到保險與銀髮照護的完整商業模式。

世紀*董事長張祐銘表示，前十月營收21.91億元、年增418.11％，其中來自保健食品營收貢獻比約64％。第三代「沛能戒」升級亮點是將導入體脂機、血壓計、血糖機等第三方設備串聯，邁向跨設備整合平台。

世紀*近期本身的股價變動資訊未明，但萬年清的股價表現強勢，自11月24日的38.15元起揚升，至12月4日最高達到66.8元，短線漲幅接近七成。儘管5日下跌至58.5元，短線漲幅仍超過五成。市場反應顯示投資人對於集團的未來發展持樂觀態度，也將密切關注世紀*及斐成的整併進展，以及是否會有進一步的公告說明此次停牌背後的原因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

別再洗生肉！「沙門氏菌狂噴」恐食物中毒 醫揭正確處理方式

鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」

獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了