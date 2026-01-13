「結盟」詐團助洗錢！全公司都知情 主嫌會計師遭押

台北市 / 綜合報導

詐騙集團以申設公司節稅名義，收購人頭個資，再透過仲介找上高雄市一家會計師事務所，成立人頭公司助洗錢。之所以被鎖定查，因為檢警發現，這家事務所經手申辦的公司，成為警示帳戶比例達20%，遠高於全國平均值的1.8%。過去詐團大多是跟會計師個體戶合作，這是首次跟公司合作，而且全公司都知情！檢警帶回36人，其中主嫌鄭姓會計師遭到羈押。

檢警進入，這間位於高雄市楠梓區的會計師事務所，因為所長涉嫌助詐洗錢，檢警從樓上搬下好幾箱證物，裡面裝著公司大小章，偽造國稅局的收件印章等等，以及會計師事務所的物品。

這家會計師事務所，在左營區也有據點，2025協助申辦100多家公司，其中22家涉嫌詐騙，詐團以申設公司名義可節稅，來取得人頭個資，透過仲介告找上會計師事務所，協助驗資，表面上創立科技業通訊業等公司，實則洗錢超過2500萬元，會計師事務所，不法獲利超過百萬元。

刑事局偵查第一大隊大隊長柯志仁：「同一人申請多家公司，或是同一家公司，頻繁變更負責人的情形，公司申請到企業的網路銀行，約定轉帳可以單筆高達5千萬元，最終都淪為詐欺集團所使用的警示帳戶。」

過去詐團，大多跟個體戶會計師勾結，這是首次跟公司合作，而且整間事務所都知情，刑事局帶回36人，其中鄭姓會計師遭羈押，預計第二波行動，要逮回詐團仲介。

