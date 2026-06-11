結石打完又長 竟是「脖子」惹禍？醫：恐是副甲狀腺瘤警訊

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【健康醫療網／記者陳靖安報導】看似單純的腎結石，居然得動頸部手術？一名65歲的王姓婦人，長年旅居國外，幾個月前因腎結石頻繁發作返台求診，在接受體外震波碎石術後，原以為已告別擾人的疼痛，沒想到短短3個月後，背部與腹部再度劇烈疼痛，經檢查發現腎結石居然又復發。因結石狀況反覆且密集發作，引起患者本人警覺，經轉診與深入檢查，揪出真正元凶竟是頸部的「副甲狀腺瘤」，導致原發性副甲狀腺機能亢進。

抽血揪高血鈣異常 副甲狀腺腺瘤成腎結石隱藏原因

收治病例的衛生福利部彰化醫院一般外科醫師蘇美旭指出，副甲狀腺位於甲狀腺後方，人體共有4顆，主要負責調節鈣與磷的代謝。當腺體出現病變並過量分泌激素時，會促使骨骼中的鈣質大量流失至血液中，導致高血鈣；同時，過多的鈣質經尿液排出，也會在腎臟累積形成結石，嚴重時不但影響腎功能，還會增加骨質疏鬆與骨折風險。

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蘇美旭醫師表示，該名患者經抽血檢測發現，血鈣數值達12 mg／dl（正常8.4至10.6），副甲狀腺激素（PTH）高達298 pg／ml（正常小於65），明顯異常。經超音波與核醫掃描確認，頸部副甲狀腺長出約1.4公分腺瘤。最終透過手術切除病變腺體後，患者的血鈣與荷爾蒙數值恢復正常。

▲衛生福利部彰化醫院一般外科醫師蘇美旭提醒，高血鈣有可能是副甲狀腺功能亢進引起。

疲勞頻尿到反覆結石 血鈣失調恐是副甲狀腺警訊

蘇美旭醫師提到，原發性副甲狀腺機能亢進好發於50至60歲族群，女性發生率約為男性的3倍，特別是停經後的女性更屬於高風險群。病變初期可能表現出不明顯的疲勞、頻尿或肌肉痠痛，但若未能及早發現與治療，不僅持續面臨反覆結石的困擾，更可能因血鈣失調影響全身健康。

蘇美旭醫師提醒，民眾若發現自己在短時間內反覆出現腎結石，或是健檢時發現高血鈣、不明原因的骨質疏鬆或長期疲倦，建議應及早就醫，釐清是否為副甲狀腺功能異常所致。針對此類內分泌系統引起的併發症，透過正確的診斷與醫療評估，即可釐清病因並進行對應治療。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68721

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