結社權遭限縮成未來挑戰 亞洲各國NGO齊聚台北思解方

由台灣及外國民間組織合辦的「台灣東南亞公民社會週(ACFW 2025)」今天(26日)在台北舉行，超過20位人權捍衛者擔任講者，一同探討結社權、人權捍衛者保護機制等亞洲區域人權與公民空間的挑戰，希望藉此找出應對策略，並深化台灣、東南亞與國際社會的合作。

亞洲公民未來協會執行長林文亮指出，近年來，亞洲各國紛紛出現結社權緊縮的趨勢，例如中國在2017年開始實施《境外非政府組織境內活動管理法》，根據這部法律的定義，原本存在的任何組織基本上都達不到合法立案的條件，所有民間團體一夕之間都成為非法團體，這是打壓公民社會的最後一步，也是最關鍵的一步。

除了中國，林文亮表示，印尼近期也在討論制定《NGO法》，政府可能藉此加強控管NGO，就連泰國這個以往是東南亞區域最歡迎國際組織設點立案的國家，也在2021年推出《非營利組織運作法》草案，企圖限縮、管控公民社會組織活動，雖然國會至今沒有通過這部法律，但是2024年又出現了《協會與基金會法》，這些現象都讓亞洲各國公民團體感到不安，因此，亞洲公民未來協會發起串連行動，成立台灣與東南亞結社權研究網絡(FATASEA)。她說：『(原音)這些警訊都讓我們覺得結社跟區域的組織的存續處境是非常、非常重要的，而且目前在討論上面也是還不夠多的，所以，我們就在FATASEA這個網絡的層次上面跟印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞以及ASEAN SOGIE CAUCUS(東協多元性別小組)作為LGBT結社有經驗的團體，我們10個團體就是在討論說針對結社權的下一步要怎麼做。』

東協多元性別小組理事長Ging Cristobal坦言，相對來說，台灣的LGBT族群比較幸運，因為LGBT族群在許多東南亞國家難以享有結社權，政府常用「同志權利是西方的概念，不符合國情」等理由拒絕LGBT組織註冊立案，因此這群人難以募集資金或辦活動。

印尼強迫失蹤與政治暴力受害者委員會法律專員Azlia Amira Putri則指出，在印尼，只有環保倡議人士受到法律明文保障，其他領域的倡議者很容易被定罪，處於相當不利的處境。

至於台灣所面臨的問題，台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，在台移工組織工會相當不容易，而且有些移工工會早已被資方把持，政府卻無法辨識哪些工會才真正能夠為移工發聲，這導致移工爭取勞權格外辛苦，這種問題在遠洋漁工身上特別顯著。新創組織「台灣小熊教育」對外發展部長高煜淳也表示，台灣現行的《人民團體法》規定最低發起人數門檻是超過30位成年人，這不只是太嚴苛，更是完全限制兒少結社權利，相當不合理，她希望有更多人重視這項議題，一起推動修法。