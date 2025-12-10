結紮前皺眉「別真做，想跟女友生孩」…醫哭笑不得：你妻第六感滿準的嘛

生活中心／綜合報導

泌尿科醫師顧芳瑜日前在社群平台分享，遇到一對夫妻來諮詢結紮問題，之後丈夫躺在手術台時，突然懇求自己，是否「只留傷口就好，不要真的結紮」，同時透露原因，讓其相當傻眼。

泌尿科醫師顧芳瑜先前在社群平台「Threads」發文分享一起看診經歷，表示一對年約40的夫妻前來諮詢結紮，因老公是越南台商、很快就要回到越南，在時間緊迫情況下，所以「利用我們的快速通關結紮服務」。不過，在諮詢過程中，丈夫態度有些漠然，妻子也僅淡淡表示，「不要再生了」，由於不了解情況，因此現場氣氛當下顯得十分尷尬。

顧芳瑜透露，丈夫在看完門診並躺上手術台的時候，突然眉頭一皺，直言「醫師對不起，我可不可以只留傷口就好，不要真的結紮」、「我越南有女朋友想跟她生小孩。但我太太還不知道」。

對此，顧芳瑜瞬間愣住，但回想起妻子在診間時的態度及反應後，瞬間讓自己覺得哭笑不得，並對丈夫委婉表示，「你太太第六感滿準的嘛」；之後，顧芳瑜也透露後續狀況，指出「當然是有結紮啦！男主角最後還是乖乖聽太太的話完成任務」。

