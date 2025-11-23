結紮後「精子去哪了」 醫師曝安靜優雅真相

結紮後「精子去哪了」醫師解答了。（圖／PAKUTASO）





對於還沒有生育計畫，或是已完成生育計劃的男性而言，結紮手術就是一個很實用的選項，不過許多人好奇，男性結紮後，精子到底去哪裡了？泌尿科醫師陳忠佐就對此做出解答。

陳忠佐醫師在臉書發文表示，很多人以為「結紮」等於「不再製造精子」但事實並非如此，睪丸還是會繼續正常生產精子，只是出門的路被封起來了。

陳忠佐醫師解釋，精子平常的路線是這樣走的，精子做好後會先在附睪裡「等出場」，之後再沿著輸精管往外，把精液一起排出去。

陳忠佐醫師指出，但結紮其實是「封住輸精管」，也就是說精子「出不了門」，只能待在附睪和睪丸裡慢慢老化，就像是沒有排班的員工，留在休息室等到「自然離職」。

陳忠佐醫師總結，結紮不是「停產」，而是讓它們在沒有任務後，自然老化、吸收，既安靜又優雅地悄悄退場。

事實上，百萬YouTuber蔡阿嘎也曾以自己的結紮手術為主題拍片，醫師在術前衛教指出，男性荷爾蒙是由睪丸產生，透過血管輸送到全身，結紮的部分是輸精管不是血管，睪丸還是會產生男性荷爾蒙，不會影響男性雄風，還有人覺得結紮後，覺得性功能更好，因為不用戴套，性生活體驗更好。

醫師當時也提醒蔡阿嘎，因為儲精囊還會殘留一些精蟲，所以需要射精15次，或者2個月後再驗是否還有精蟲，才能確保無套性行為不會讓女方懷孕。

