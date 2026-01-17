結紮≠去勢 不影響性功能

醫師蕭子玄表示，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是一種安全且有效的避孕選擇。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名37歲男子婚後育有2女，夫妻討論有無結紮必要；婆婆得知擔心兒子被「去勢」，與媳婦意見相左鬧心結。直到泌尿科醫師向長輩說明結紮諸多優點後才放下成見；男子與醫師溝通後，決定採用自費「微創結紮手術」，讓夫妻倆不再擔心「鬧出人命」。

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄指出，這對夫妻因太太月經來晚了，驚嚇以為要當「三寶爸媽」決定結紮；沒想到在討論過程中被觀念保守的爸媽得知，心疼兒子的婆婆擔心兒子被「去勢」，對媳婦頗不諒解。

廣告 廣告

直到日前公公因攝護腺肥大前來泌尿科就醫，婆婆無意間抱怨媳婦價值觀「太新潮」，竟然「逼兒子去結紮」。醫師聽到後，連忙解釋男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力；還不忘提醒長輩，現在年輕人經濟負擔沉重，如果因錯誤認知，未來萬一又有第3胎，恐怕對生活品質造成長期影響。

經醫師解說後，婆婆才尊重子女意願，男子決定接受自費的「微創結紮手術」。手術過程中使用特殊器械穿刺陰囊表皮製造微小開口，再將輸精管拉出進行結紮，以降低傷口感染、血腫的機率，恢復快，只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘。

蕭子玄解釋，術後幾天內最好避免劇烈運動與提重物，以免傷口腫脹或拉扯；如有輕微悶痛，只要冰敷與適度休息，多半能迅速緩解。萬一疼痛持續或有感染跡象，則要立即回診處理。

蕭子玄提醒，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，一種安全且有效的避孕選擇，更是丈夫體貼太太的表現。