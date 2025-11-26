結紮=去勢？男子計畫「結紮手術」遭母反對 醫示警：恐影響生活品質

在現代社會中，避孕已成為許多家庭的重要議題。然而，對於37歲的阿雄和他的妻子來說，這個話題卻意外引發了一場家庭風波。由於育有兩個女兒，夫妻倆考慮是否需要進行結紮手術，但這一計劃卻在不經意間被阿雄的母親得知，並引發了婆媳之間的誤會。

▲ 醫師提醒結紮手術只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。（圖／亞大醫院）

阿雄的母親擔心兒子結紮後會被「去勢」，導致「雄風不再」，因此對媳婦的決定頗有微詞。這場家庭矛盾直到亞洲大學附屬醫院泌尿科主任蕭子玄的介入才得以化解。蕭醫師向阿雄的母親詳細解釋了結紮手術的原理，指出結紮僅僅是將輸精管截斷，精蟲無法通往體外，但睪丸仍然正常運作，繼續製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力。

這番專業的解釋讓阿雄的母親放下了心中的疑慮，並開始理解結紮的真正意義。蕭醫師還提醒長輩們，現代年輕人面臨著沉重的經濟壓力，若因誤解而拒絕結紮，未來若意外懷上第三胎，可能會對生活品質造成長期影響。

在獲得母親的理解和支持後，阿雄決定進行「微創結紮手術」。蕭醫師介紹，這種手術使用特殊器械在陰囊表皮製造微小開口，將輸精管拉出進行結紮，降低了傷口感染和血腫的風險。手術僅需局部麻醉，過程約30分鐘，恢復迅速。

然而，蕭醫師也強調，結紮並非「術後立刻完全避孕」。由於輸精管中可能殘留精蟲，術後三個月需回診檢查精液，確認無活動精蟲，才能達到真正的避孕效果。在此期間，夫妻仍需使用其他避孕方式，以免發生意外。

術後照護方面，蕭醫師建議術後幾天內避免劇烈運動和提重物，以免傷口腫脹或拉扯。若有輕微悶痛，可冰敷和適度休息，通常能迅速緩解。若疼痛持續或有感染跡象，應立即回診處理。

蕭醫師最後提醒，男性結紮並非削弱男性雄風，而是一種安全有效的避孕選擇，尤其在面對育兒成本和生活壓力時，這是丈夫體貼太太的表現。只要相信醫療團隊的專業評估，就能打破傳統疑慮，達成正面的共識。

這場家庭風波最終在醫師的專業解釋下得以平息，阿雄和妻子也因此能夠安心地規劃未來的生活。這不僅是一次醫療上的成功，更是一個家庭在現代社會中如何面對傳統觀念挑戰的典範。

