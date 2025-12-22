結紮3年老婆疑懷孕？醫：漏做「分層縫合」恐術後復通

一名男子3年前接受結紮手術，近日妻子月經遲來，使用驗孕棒檢測後出現淡淡的條紋，夫妻倆頓時陷入恐慌，所幸經婦產科檢查確認妻子並未懷孕，丈夫精液檢驗也無精子，危機解除。

泌尿科醫師呂謹亨在社群平台分享此案例，該名患者結紮後自行射精排空約三個月，卻未回診進行精液檢查，這是許多男性容易忽略的重要步驟。他強調，結紮手術後務必經過精液檢驗確認無精子，才能安心進行無避孕措施的性行為，建議擔心的患者每一至兩年回診檢驗一次精液，或在發現精液量增加、顏色改變時主動就醫確認。

呂謹亨說明，一般結紮手術是將輸精管切斷，再以電燒及縫線封口，但根據多項研究文獻及歐美泌尿科醫學會建議，應同時施行「分層縫合」措施，將截斷的輸精管兩端以組織隔開，可有效降低輸精管術後復通、再度驗出精子的風險。他也提到，另有加速精子排空的技術，可避免精液長期殘留少量精子的情況。

針對驗孕棒出現淡色條紋的情況，呂謹亨解釋，淡色第二條線可能代表早期懷孕，因人絨毛膜促性腺激素濃度較低所致，常見於月經延遲一至三天或排卵較晚的情況，特徵是線條有顏色且在規定判讀時間內出現。然而，淡色條紋也可能是偽陽性或判讀誤差。

呂謹亨進一步說明，最常見的假陽性原因是「蒸發線」，即尿液蒸發後留下的淡灰色痕跡，通常在超過說明書判讀時間後才出現且無顏色。其他偽陽性原因包括驗孕棒過期、受潮或保存不當，以及使用含人絨毛膜促性腺激素的藥物如部分不孕症排卵針等。此外，生化性懷孕也可能造成初期驗到淡線後轉陰的情況。

呂謹亨建議，正確判斷方式應確認線條是否在判讀時間內出現、是否有顏色，並於48至72小時後再驗一次，若為懷孕則線條會加深。他表示，抽血檢驗人絨毛膜促性腺激素是最準確的方式，可定量排除偽陽性，若出現腹痛或出血症狀則應儘早就醫排除子宮外孕的可能。

