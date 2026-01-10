結紮30年卻多個13歲兒 陸婦揭「丈夫與小三生孩子」超扯真相

大陸河南洛陽一名張女士近期翻閱家中戶口名簿時，意外發現名冊上竟多出一名「陌生人」，且登記為自己的兒子。經調查後，張女士驚覺竟是她的丈夫冒用其身份證，讓外遇對象生下孩子並登記在張女士的名下。目前張女士已對丈夫提起重婚訴訟。

當事人張女士（左）與其丈夫。（圖／翻攝微博@小莉幫忙）

根據陸媒《紅星新聞》，張女士近期求助河南廣播電視台節目《小莉幫忙》。她提到自己與丈夫結婚35年，育有一子2女，最小的孩子已經31歲。但她卻在戶口名簿發現一名2012年出生、現年13歲的兒子。

張女士遂前往該名「兒子」出生的醫院調取病歷，卻讓她嚇出一身冷汗。張女士表示，「產婦的名字就是我的名字，身份證號也是我的身份證號，聯繫人是我老公的信息」。然而，弔詭的是，張女士早在1995年就已進行結紮，理應不可能在2012年生孩子。

張女士隨後發現，該「兒子」是丈夫帶著外遇對象去生的，並冒用她的身份資訊辦理出生證明，「之前只是懷疑他外面有人，沒想到他做得這麼過分！」

對於如何將孩子登記到戶口名下，張女士的丈夫起初聲稱，妻子都知情，「孩兒他媽我不知道是誰，孩子現在跟著我上學呢，離婚就行了」。他隨後承認多年前認識一位賣保險的女子，時間一長發生男女關係，孩子為該女子所生，但張女士的丈夫卻表示，不太清楚這個孩子是否為自己親生。

對此，醫院方面回應，「我們做錯了我們認可會追查調查」。戶籍所在地的派出所解釋，辦戶口時手續齊全真實，若出生證明作廢，戶口也要註銷。

