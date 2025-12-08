絕不吃肉！一票人「薑母鴨只喝湯配料」內行：這樣才賺
天氣越來越冷，禮拜天又是節氣大雪，最適合喝湯補身體，薑母鴨店家也迎來客滿人潮！不過最近網路上出現一個討論度超高的話題，吃薑母鴨只喝湯、配料全點滿，卻完全不吃鴨肉，話題一出意外引發大票網友共鳴。有人坦言鴨肉太柴，寧願狂吃豆皮、高麗菜。
炭火熬煮，陶甕裡飄出陣陣薑味麻油香，客人撈起一塊塊鴨肉大口品嚐，天氣逐漸轉冷，正是品嚐薑母鴨的好時節，不過就有人好奇發問，每次吃薑母鴨只喝湯跟配料，完全不想碰鴨肉，話題一出瞬間引爆大票共鳴。
不少人就笑說，肉太柴，都吃豆皮、高麗菜就好，更有人發問為何沒有單賣湯，每次去吃都只剩肉，有人也好奇薑母鴨一年幾乎只開3個月，又要負擔房租、人事成本開銷「真的賺得到錢嗎？」，對此有業者，現身回應，每天工時至少12小時，如果立冬、寒流就14小時起跳，確實是靠配料賺錢，不過配料就看各店家良心了。
