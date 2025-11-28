絕不同意！普廷要求烏克蘭撤軍割地 烏幕僚長回應不會放棄領土

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯總統普廷27日表示，美國與烏克蘭討論的和平計畫草案的大綱，可作為未來結束俄烏衝突的談判的基礎。他同時要求烏克蘭撤軍割地，否則俄羅斯將使用武力。對此烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)同日回應，烏克蘭不會放棄領土。

根據《衛報》(The Guardian)報導，普廷27日指出，俄羅斯同意美烏版草案可作為未來協議的基礎，並稱已收到美烏稍早在日內瓦討論的和平計畫另一個版本。

廣告 廣告

普廷聲稱，俄羅斯確實看到，美國在某些方面考慮到其立場。但他補充，某些方面仍需要討論。

普廷還說，若烏軍從他們佔領的領土撤出，敵對行動就會停止。他們不撤出的話，俄羅斯將用武力迫使他們撤離。

葉爾馬克隨後接受美媒《大西洋月刊》採訪，並在採訪中強調無人能迫使烏克蘭放棄領土。葉爾馬克表示，只要澤倫斯基還是總統，就不會簽署任何割讓領土的協議，沒人能指望烏克蘭放棄領土。

另外澤倫斯基表示，烏克蘭和美國代表團將於本週會面，討論在日內瓦會談中提出的與俄羅斯實現和平並為烏克蘭提供安全保障的要點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

普廷暗示接受美烏版和平草案 但要澤倫斯基下台

轟烏克蘭領導層「不合法」 普廷：俄烏簽協議沒有意義

慟！南韓政府：韓籍志願兵赴烏克蘭參戰陣亡

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

