絕不容許讓台灣有事！ 日前法務大臣鈴木馨祐喊：日本會竭盡所能地協助、防範

賴清德今日分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐暨「TY會」會長瀧波宏文參議員等人。（取自總統府官網）

總統賴清德今（23）日分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐暨「TY會」會長瀧波宏文參議員等乙行。鈴木馨祐致詞時說，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果，「日本會竭盡所能地協助和防範」。

賴清德在致詞時感謝鈴木馨祐在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

廣告 廣告

鈴木馨祐致詞時，先對在日前台北發生隨機襲擊事件中不幸離世的民眾表示哀悼之意，也祝福傷者早日康復。此外，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐提到，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，台灣有事就是日本有事，期盼能維持區域整體的和平穩定。

鈴木馨祐強調，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。並祝福灣在賴清德而有力的領導下國運昌隆，並持續加深台日關係的發展。

更多鏡週刊報導

韌性會議談張文隨機攻擊案 賴清德「盼以此為鑑」：檢討建立制度提升應變能力

有片／接見萩生田光一「向高市早苗致謝」 賴清德：台日要珍惜這難得的情誼

展現大愛！兒因擋刀喪命 余家昶母親「不怨張文」：跟他父母沒有關係