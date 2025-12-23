絕不容許讓台灣有事 日前法務大臣鈴木馨祐：日本會竭盡所能協助和防範

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行（圖／總統府提供）

總統賴清德今（23）日接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐一行，賴清德表示，台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作；鈴木馨祐則指出，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果，日本會竭盡所能地協助和防範。

賴清德首先對於鈴木馨祐等訪賓在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對台灣的重視與支持，代表全體國人表達誠摯歡迎與感謝。他並提到，過去曾分別和鈴木馨祐、長島昭久多次見面交流；今天很高興再次相聚，也期待和兩位好朋友以及首次來訪的神田潤一眾議員進一步交流合作。

賴清德並感謝鈴木馨祐在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

賴清德表示，長年以來，台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情；神田潤一眾議員來自青森，對於本月初青森地區發生強震，他除表達慰問，也指示做好援助準備。他並指出，台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過台日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

賴清德說，當前AI浪潮席捲全球，台灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻，並再次感謝訪賓對深化台日關係的貢獻，也期待透過這次交流對台灣有更深入的了解，未來一起拓展台日更多元合作。

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員致詞時，首先感謝賴清德於公務繁忙之際撥冗接見，並對在日前台北發生隨機襲擊事件中不幸離世的民眾表示哀悼之意，也祝福傷者早日康復。此外，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐提到，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，台灣有事就是日本有事，期盼能維持區域整體的和平穩定。

鈴木馨祐表示，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。並祝福台灣在賴清德強而有力的領導下國運昌隆，並持續加深台日關係的發展。

