絕不撤案！陳玉珍喊話助理工會歡迎討論：別污名化說立委自肥

國民黨立委陳玉珍日前提「助理費除罪化」相關法案修法，引發輿論批評，立法院國會助理工會更發起連署，將向立法院長韓國瑜陳情並要求撤案。對此，陳玉珍今（9日）回應，尊重助理工會表達意見，但法案是經過嚴格研究才提案，若有意見可提出討論，但不該將法案污名化、說是立委自肥，「我絕不會撤案」。

國民黨立委陳玉珍。（圖／中天新聞）

陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨也表示反對，國民黨內也有不同意見。助理工會還發布新聞稿強調，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。

立法院助理工會預計將在12日找韓國瑜陳情，要求撤回提案。工會也決定，當天將會赴議場外拉白布條抗議，將拜會韓國瑜和藍綠白三黨團，訴求就是撤案，而不是暫緩列案。

對此，陳玉珍在立法院受訪時表示，助理工會要採取任何行動，這是他們的自由與權利。針對這次提案，陳玉珍說是經過審慎討論和縝密研究，期間研究美國、德國、日本、英國與韓國等國的公費助理制度，雖然各國制度有所差異，但大多由國會議員擔任助理的直接雇主，所以這次提出的修法是有依據的。

立法院國會助理工會預計將在12日向院長韓國瑜陳情表達撤案訴求 。（資料照／中天新聞）

陳玉珍指出，以德國為例，該國刑法並未將國會議員納入公務員職務犯罪範圍，而是依其職務特殊性另立規範，屬於行政責任範疇，訴諸政治責任。

陳玉珍續指，這次她提案修法《立法院組織法》跟《地方制度法》，不能說是為哪個黨派而修，國會有藍綠白，地方也有300多位議員涉犯這些法，所以自己的建議修正方案寫得非常清楚。不過陳玉珍也強調，她的版本並非一錘定音且不能改變，國會助理若有意見，她都歡迎。

據了解工會當天 將會赴議場外拉白布條抗議 。（資料照／中天新聞）

陳玉珍直言，助理們可以透過陳情和溝通，或是透過各家立委開會表示意見，也可在委員會討論時提法案和修正動議，「但不要污名化，不要說我們提案是要自肥」。

