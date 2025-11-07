絕不放棄 花蓮49歲乳癌患者重燃希望

陳小姐感謝主治醫師林斈府與醫療團隊

花蓮一名49歲乳癌患者，抗癌四年，癌細胞仍擴散至腦部，但她始終沒有放棄治療，並在門諾醫院協助下透過「癌症特殊治療補助辦法」，助她北上完成硼中子治療，迎來生命轉機。

陳小姐說，醫師都不放棄，她當然不能放棄自己。這四年來，她先後接受六次化療、手術、電療，接著進入漫長的標靶治療，後來，又發現癌細胞已轉移至腦部。雖然知道硼中子捕獲治療，可能成為最後的契機時，卻受限高昂費用。所幸，主治醫師林斈府與癌症中心團隊協助，申請院內的「癌症特殊治療補助辦法」，讓她北上治療。



她說，如果沒有醫院的幫忙，自己早就放棄了。治療後，她的狀況逐漸好轉，醫師評估腫瘤獲得有效控制。經歷四年的煎熬，如今重新找回生活的節奏。接下來，她計畫參加太平洋縱谷馬拉松，用雙腳證明「戰勝癌症的自己」。而她也想對其他病友說，相信醫療，聽從醫師，積極面對。