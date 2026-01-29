絕不讓你跑 ! 絕對能源二度吸金疑想落跑 北檢火速收網9嫌不排除全聲押

絕對能源集團主謀邱志豪。資料照。呂志明攝



「絕對能源集團」才因違法吸金，集團17人在去年底才被台北地檢署起訴，主嫌邱志豪被求處18年徒刑。沒想到當邱嫌被起訴經法院裁定交保後，竟不知悔改，利用投資虛擬貨幣繼續吸金還召開說明會，由檢警調組成的專案小組研判邱志豪怕自己遭重判，決定大撈一筆趁機潛逃出境，因此在昨(1/29)日發動搜索，拘提邱志豪等集團9人到案。

絕對能源前總監、業務主管吳承峰，聲押禁見。呂志明攝

9名被告除了邱志豪停止夜間訊問預計今(1/30)日上午移送北檢外，其餘8名被告則從昨天深夜到今日凌晨陸續移送北檢。經檢察官連夜複訊後，認為集團前總監、業務主管吳承峰，出納、人事主管黃永瀚，工程師黃俊維，業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰等7人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《銀行法》，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。邱志豪秘書邱朝露，則仍在漏偵訊中。

絕對能源出納、人事主管黃永瀚，聲押禁見。呂志明攝

北檢預警中心日前接獲台高檢署發交金融機構所通報重大詐欺及洗錢情資通報，經預警中心向法務部調查局洗錢防制處調取相關資料，綜整分析後，發現「絕對能源集團」疑涉不法，由預警中心檢察官林小刊指揮檢察事務官、台北市調查處機動站、大安分局組成專案小組溯源偵辦。

絕對能源主謀邱志豪秘書邱朝露。呂志明攝

專案小組查出，絕對能源集團於2023年3月間、同年8月間起，設計或推廣絕對公司甲種(年利率25%)、乙種(年利率42%)特別股，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，對外舉辦投資說明會，謊稱甲、乙種特別股保本，期滿後可取回本金、固定每月領取高額利潤，以此方式對不特定大眾吸金，總計違法吸金高達2億7730萬元，至少有316名投資者受害。

絕對能源工程師黃俊維，聲押禁見。呂志明攝

檢察官調查後於去年12月4日將集團首腦邱志豪及其成員共計17人起訴，同時對邱男求處18年以上徒刑，絕對能源公司則科以1億元以上罰金，其餘被告均求處重刑，檢察官當時將在押的邱男等10名被告送審台北地院，法院裁定10人全數交保。

絕對能源業務徐翰揚，聲押禁見。呂志明攝

專案小組發現，當邱志豪交保後，竟然不知悔改，又在四處召開說明會，因此分案繼續偵辦，查出邱男等人這回不是用乾淨能源吸金，而是用虛擬貨幣吸金，專案小組研判，這次邱志豪為何這麼急於違法吸金？可能是怕之前被起訴求重刑的案件會被法院重判，疑有逃亡的打算，因此趁著恢復自由身繼續撈錢。

絕對能源業務王宥維，聲押禁見。呂志明攝

專案小組專案小組還發現，絕對能源利用虛擬貨幣吸金早在2021年間開始，利用發行EGT、TBT2種虛擬貨幣，同時開發DEFI借貸平台，對外召開說明會，鼓吹投資人購買這2種虛擬貨幣，同時簽定智能合約，投資者可以透過DEFI平台搓合放款給有意投資虛擬貨幣者，年利率保證36%至84%。該集團利用這個方案，自2021年至2025年間，違法吸金逾50億，至少近千人受害。

絕對能源業務楊獻智，聲押禁見。呂志明攝

絕對能源集團業務林宇泰，聲押禁見。呂志明攝

