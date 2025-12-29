絕不逼迫對方！張越河「否認性侵」二度發聲不忍了：這是我的底線

娛樂中心／綜合報導

25歲男模張越河外型亮眼，活躍於信義區夜生活，過去還曾登上綜藝節目《小姐不熙娣》，頗有知名度。日前他遭一名女大生指控性侵，今（29）日首度發表聲明否認相關指控，稍早則二度發聲，坦言自己這段時間過得並不容易。

張越河抒發心聲。（圖／翻攝自張越河IG）

張越河今（29）日首度發聲否認相關指控，而自稱受害者的女大生也火速回應，指出張越河當時將她強壓在床上，先以手指侵入，隨後又強迫她口交，憤怒反問：「你都不記得了嗎？我倒是記得很清楚。」並表示自己選擇公開發文是不希望再有女性受害，隔空反擊：「反正我也期待看到你之後能拿出什麼證據，加油。」

女大生並不買單張越河的說法。（圖／翻攝自張越河IG）

對此，張越河稍早再度發聲，表示這段時間外界的討論與質疑他都看在眼裡，但他不知道該以什麼樣的心情發表自己的立場。張越河再次強調，女大生的指控與事實不符，自己更從未有任何違反對方意願的行為，「這一點，是我的底線，也是我願意用一切去守住的事實。對於我沒有做過的事，我也不能承認。」最後，他感謝所有支持他的人，願意給他一份理解與等待，而他也會繼續配合司法調查，等待真相被還原。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

