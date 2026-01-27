絕世好老公！陸男用「家人生日」選號中3千萬 淡定給老婆照常上班

大陸廣東省佛山市一名王姓男子，近日以家人生日組合號碼購買體育彩券，竟意外抱回逾836萬元人民幣（約3785萬台幣）獎金。令人意外的是，王男得知中獎非常淡定，不僅將中獎彩券交給妻子保管，還照常到公司上班。

王男中獎的彩券。（圖／翻攝新浪微博）

《大河報》報導，王男於26日在佛山一家實體店購買彩券，竟一舉中一等獎1注、二等獎20注及三等獎45注，單張彩券總獎金達836萬元人民幣，依法繳納稅金約167.2萬人民幣（約757萬台幣）。

王男表示，發現自己中獎後，第一時間和妻子分享喜訊，但太太卻直接楞住，「你別逗我，真的假的？」 王男二話不說，把中獎彩票塞到她手裡，轉身就去上班了。

隔天一早，夫妻倆一同前往佛山體彩兌獎中心辦理兌獎手續。被問到選號方式時，王男表示，自己只是將家人的生日數字進行隨機組合，沒想到會因此中大獎。

報導表示，王男從2013年起，就一直用家人的生日選號，整整買了10多年。他指出，「買彩券，理性真的很重要。」王男認為，這次得獎純屬幸運，並不打算因此改變生活步調。至於獎金規畫，他毫不猶豫地說，「全部交給老婆打理，我繼續好好工作。」

