絕勝公布陣容 宋柏緯演陳傑憲

改編世界12強棒球賽奪冠的電影「絕勝」公布4名演員，「台灣隊長」陳傑憲由宋柏緯飾演，宋柏緯不諱言壓力大，想電影殺青再看網友留言，平常會買陳傑憲代言商品先「儲值信仰」。

除了宋柏緯，張庭瑚飾演林家正，陳泰河飾「玉米」林昱珉，胡智強飾陳柏清。本片導演是姜瑞智、王維明、演員王識賢、鳳小岳，球員莊昕諺客串演出，莊昕諺笑說「演戲比打球更難。」

宋柏緯表示，4名演員從籌備期就要整個人都變成球員，像從慣用右手到練左打，要重建整個協調系統。他表示，雖然很可惜沒跟陳傑憲見到面，但手機平台的演算法通通都是陳傑憲，「他有種安靜的堅持是我非常敬佩的，這個電影講的是中華隊的脈絡，有很多背景無名英雄的故事，我覺得這個角色不是他想要當隊長的野心，是球隊需要時他會往前站了一步，這是角色最核心的地方。」

王維明表示，選角除了考慮外貌，更考慮到決心，像演員是按照真實球員菜單訓練，拍攝也要全心投入，考慮更多的其實是演員是否有這個精神，像從首次跟宋柏緯見面後並沒有給他肯定答案，但宋柏緯已經主動投入訓練、左打等技能。

張庭瑚飾演林家正，每次拍攝前都要花1個多小時貼鬍子，雖然沒見過面，但有發現2人個性不一，「我比較內向，但他在球隊會鼓勵大家」對於是否期待電影上映後也吸引「家正婦」，他笑回「好啊！」

陳泰河除了體能訓練，也要訓練左投，期待神態更像林昱珉，但他對於外表相當有自信，認為跟本尊有99.9%相似。雖然兩人身高有些落差，但陳泰河從試鏡就很有自信，「只要走出來，你們就會覺得像了。」姜瑞智則說「他的自信就等於林昱珉的身高，我們會把他拍的偉大一點。」

胡智強同樣要訓練左投，事前刻意增重到70公斤，他分享，因為2人當兵同梯次，陳柏清某次更主動說2人長得像，但退伍後聯絡較少，胡智強透露有傳訊息分享演戲的消息，但對方尚未回應。「絕勝」將於明年夏天上映。