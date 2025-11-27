《絕勝》中華隊12強演員出爐！台灣隊長陳傑憲由「他」飾演

電影《絕勝》4位新卡司胡智強（左起）飾演陳柏青、宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉。（瀚草文創提供）

棒球電影《絕勝》27日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正，宋柏緯飾演世界棒球十二強「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。

記者會上，演員首度穿著中華隊戰袍一同亮相，飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢笑稱：「終於可以公佈我的球員啦！另有世界棒球十二強的球員莊昕諺來客串演出。」莊昕諺這次將轉換身分，演出記者一職，他興奮表示：「演戲比打球更難。」

世界棒球十二強賽總冠軍電影《絕勝》演員胡智強（左起）、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河，與球員莊昕諺合影。（瀚草文創提供）

宋柏緯這次飾演人氣選手陳傑憲，自信表示有99.9％像，不過也坦承壓力巨大，「現在走進便利商店都會順手買一下他代言的產品，當作幫自己儲值一下，除了熱水器還沒買之外，其他的幾乎都入手了。」這次電影開拍的時間跟球賽賽季平行，宋柏緯無緣討教陳傑憲本人，「但我有私訊他IG，他回我『fire』的表情圖，我一直爬他的文章跟報導和成長歷史，YouTube演算法陳傑憲都是在搜尋最上面。」

張庭瑚這次飾演旅美好手林家正，為了符合林家正的外型，張庭瑚化身大鬍子帥哥，「這是我第1次嘗試這種造型，感覺蠻特別的，但特殊化妝的過程非常耗時，每天拍攝前要花2個小時黏鬍子，拍攝結束後還要花 30 分鐘卸妝，也算是一種耐力訓練。」也有感飾演捕手要一直蹲捕，下盤有變穩。

宋柏緯飾演陳傑憲壓力不小。（瀚草文創提供）

而飾演王牌左投林昱珉的陳泰河，也自覺有99.9％像，他為角色畫上標誌性刺青，劇組也找來專業的營養師跟重訓老師替他增重，他直言：「這是我拍過伙食最健康的劇組。」更花了1個半月改慣用手學習左投。

第59屆金馬獎最佳新演員胡智強，這回飾演世界棒球十二強、中華隊先發投手陳柏清，胡智強其實跟陳柏清當兵時是同梯，胡智強回憶說：「當兵時只要兩個人都要齊步走，有次我們互拉走一起，當時他就跟我說：『你不覺得你跟我長得很像嗎？』」沒想到如今真的要演出陳柏清本人。

