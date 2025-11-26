《絕勝》公布卡司 宋柏緯飾演「臺灣隊長」
記者王丹荷／綜合報導
以12強奪冠故事改編的熱血棒球電影《絕勝》，今（27）日於樂天桃園棒球場舉辦探班記者會、公布主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正、宋柏緯飾演世界棒球12強「臺灣隊長」陳傑憲、陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由本人都認證相像的金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。
記者會上演員們首度穿著中華隊戰袍一同亮相，飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢笑稱：「終於可以公布我的球員啦！而且今天還有世界棒球12強的球員莊昕諺來客串演出。」莊昕諺笑說：「演戲比打球更難。」能參與電影拍攝讓他覺得相當不可思議，既興奮又緊張，他希望藉由電影讓更多臺灣人認識、關注棒球運動，也期待看到電影完成後自己在大銀幕上的模樣。
宋柏緯坦言壓力一定有，很欣賞陳傑憲不是熱血的衝動，而是沈著的決定，也是抓到這個角色最核心的地方。為了貼近陳傑憲的體態和神情，他在開拍前便投入高強度的體能訓練，不僅重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，也加強跑壘用的腿力與揮棒時的核心穩定度，每天跟著教練反覆練習傳接球與打擊姿勢。
回想起那段密集訓練的日子，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」因時程關係，他暫時還沒有機會與陳傑憲本人見面。宋柏緯笑說：「現在走進便利商店都會順手買一下他代言的產品，當作幫自己儲值，除了熱水器還沒買之外，其他的幾乎都入手了。」
陳泰河分享第1次演出有原型人物的角色，接到角色時既興奮又緊張，他慣用右手，而林昱珉是左撇子，「最困難的就是『左投』，雖然有些不適應，但我知道自己必須和左手培養感情，才能更好接近角色。」為了改掉身體原有的慣性，重新建立動作模式，陳泰河刻意養成使用左手的習慣，「我日常開始會下意識用左手做事，像是吃飯、拿東西等任何事物，練習到現在，我已經能做到左右開攻了。」
張庭瑚為符合林家正的外型，每天上戲前要花2個小時黏鬍子、結束拍攝後花1小時卸妝，他透露自己比較I人，林家正是在球隊會發聲鼓勵大家，會特別模仿林家正的說話方式，他難忘有場戲揮棒時真的打出幾乎與林家正比賽時一模一樣的高飛球，「那一瞬間，我覺得自己突破困難點，終於在鏡頭前『是』1個真正的球員，心裡非常開心。」
胡智強與陳柏青剛好是當兵同期，他分享，有次早上準備集合時，陳柏青忽然對他說：「智強，我一直想跟你說，你不覺得我們有點像嗎？」他為角色增重到70公斤，開拍至今最難忘的是投球狀態很差的一場戲，「整個人陷入自責與沮喪，隊長帶著全隊精神喊話，硬生生把我拉了上來，最後被拱上去當 MVP，我才真正感受這就是團隊的力量，那種不是1個人撐的感覺，真的很感動。」
《絕勝》由擅長熱血群戲的導演姜瑞智與金馬提名導演王維明共同執導，故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造臺灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇！電影預計於2026年暑假上映。導演王維明透露，除了邀請到莊昕諺客串，有安排其他球員的客串演出，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜！」
《絕勝》胡智強（左起）飾演陳柏青、張庭瑚飾演林家正、宋柏緯飾演陳傑憲、陳泰河飾演林昱珉。（瀚草文創提供）
《絕勝》王識賢（左起）、胡智強、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河、鳳小岳帥氣亮相。（瀚草文創提供）
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 7 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
電子好球帶新球季將上路！道奇隊鐵捕史密斯表示感到不安
體育中心／綜合報導大聯盟將從2026年球季全面啟用電子好球帶挑戰系統（ABS），這項重大改革引發各界討論。洛杉磯道奇明星捕手史密斯（Will Smith）最近受訪時表示，他對ABS還抱持疑慮，並擔心新制度會讓傳統棒球的「人性味」逐漸消失。FTV Sports ・ 1 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 1 天前
擺脫隊史最爛肥約！傳天使要買斷前世界大賽冠軍球星最後一年合約
體育中心／丁泰祥 報導一個已經快被球迷忘記的大谷翔平前隊友Anthony Rendon，他和天使隊簽下的7年2.45億肥約，被認為是史上最爛的合約之一，因為過去6年來，現年35歲的Rendon經常受傷，只為天使出賽了257場比賽，明年將是他合約的最後一年，傳天使正在和Rendon談提前買斷，擺脫爛約的束縛。FTV Sports ・ 7 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 11 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
旅外球星》MLB熱身賽初登板對道奇 莊陳仲敖憶登上投手丘浮現人生跑馬燈
莊陳仲敖今年在大聯盟熱身賽登板，首場就是面對球星眾多的道奇，他回憶這場比賽。TSNA ・ 5 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前