《絕勝》公布卡司 宋柏緯飾演「臺灣隊長」

記者王丹荷／綜合報導

以12強奪冠故事改編的熱血棒球電影《絕勝》，今（27）日於樂天桃園棒球場舉辦探班記者會、公布主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正、宋柏緯飾演世界棒球12強「臺灣隊長」陳傑憲、陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由本人都認證相像的金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。

記者會上演員們首度穿著中華隊戰袍一同亮相，飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢笑稱：「終於可以公布我的球員啦！而且今天還有世界棒球12強的球員莊昕諺來客串演出。」莊昕諺笑說：「演戲比打球更難。」能參與電影拍攝讓他覺得相當不可思議，既興奮又緊張，他希望藉由電影讓更多臺灣人認識、關注棒球運動，也期待看到電影完成後自己在大銀幕上的模樣。

宋柏緯坦言壓力一定有，很欣賞陳傑憲不是熱血的衝動，而是沈著的決定，也是抓到這個角色最核心的地方。為了貼近陳傑憲的體態和神情，他在開拍前便投入高強度的體能訓練，不僅重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，也加強跑壘用的腿力與揮棒時的核心穩定度，每天跟著教練反覆練習傳接球與打擊姿勢。

回想起那段密集訓練的日子，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」因時程關係，他暫時還沒有機會與陳傑憲本人見面。宋柏緯笑說：「現在走進便利商店都會順手買一下他代言的產品，當作幫自己儲值，除了熱水器還沒買之外，其他的幾乎都入手了。」

陳泰河分享第1次演出有原型人物的角色，接到角色時既興奮又緊張，他慣用右手，而林昱珉是左撇子，「最困難的就是『左投』，雖然有些不適應，但我知道自己必須和左手培養感情，才能更好接近角色。」為了改掉身體原有的慣性，重新建立動作模式，陳泰河刻意養成使用左手的習慣，「我日常開始會下意識用左手做事，像是吃飯、拿東西等任何事物，練習到現在，我已經能做到左右開攻了。」

張庭瑚為符合林家正的外型，每天上戲前要花2個小時黏鬍子、結束拍攝後花1小時卸妝，他透露自己比較I人，林家正是在球隊會發聲鼓勵大家，會特別模仿林家正的說話方式，他難忘有場戲揮棒時真的打出幾乎與林家正比賽時一模一樣的高飛球，「那一瞬間，我覺得自己突破困難點，終於在鏡頭前『是』1個真正的球員，心裡非常開心。」

胡智強與陳柏青剛好是當兵同期，他分享，有次早上準備集合時，陳柏青忽然對他說：「智強，我一直想跟你說，你不覺得我們有點像嗎？」他為角色增重到70公斤，開拍至今最難忘的是投球狀態很差的一場戲，「整個人陷入自責與沮喪，隊長帶著全隊精神喊話，硬生生把我拉了上來，最後被拱上去當 MVP，我才真正感受這就是團隊的力量，那種不是1個人撐的感覺，真的很感動。」

《絕勝》由擅長熱血群戲的導演姜瑞智與金馬提名導演王維明共同執導，故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造臺灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇！電影預計於2026年暑假上映。導演王維明透露，除了邀請到莊昕諺客串，有安排其他球員的客串演出，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜！」

《絕勝》胡智強（左起）飾演陳柏青、張庭瑚飾演林家正、宋柏緯飾演陳傑憲、陳泰河飾演林昱珉。（瀚草文創提供）

《絕勝》王識賢（左起）、胡智強、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河、鳳小岳帥氣亮相。（瀚草文創提供）